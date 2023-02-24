Федоров о словах Ларионова про календарь: «В КХЛ работают определенные люди, предпочтения всегда отдается лидерам чемпионата. Все остальное – бизнес»

прокомментировал слова о календаре КХЛ.

«Слова Ларионова про график «Торпедо»? Ответ простой. Кто составляет график? Лига. В лиге работают определенные люди, и предпочтения всегда отдается лидерам чемпионата КХЛ. Топ-8, топ-10, топ-12. Все остальное – это бизнес: телевидение, важные матчи, дерби и так далее.

Если говорить про команду Игоря Николаевича, то никто не знал, как это все будет выглядеть. Они прекрасно провели сезон, но расписание было составлено таким образом, что они проводят последние два матча на выезде. Мы с начала месяца играем пять, два дня без игр, игра, два дня без игр, и снова пять.

Да, мы где-то играем то дома, то на выезде, некоторые матчи в Москве с «Динамо» и «Спартаком», и эти встречи проходят без поездок. Согласен с ним, что у них сложная концовка. Тем не менее все в одинаковых условиях, и я считаю, что как бы там ни было, можно остаться на этом календаре в 68 матчей, а можно уйти в 72 игры. Не скажу, что понимаю, как можно вместить эти четыре игры, но 68 – это был отличный ритм», – отметил главный тренер .

Ларионов о календаре КХЛ: «У «Торпедо» 5 игр через день, 4 – на выезде, 2 – на Востоке. Дико и уму непостижимо. ЧМ нет, никуда не спешим, как требовать отдачи от не восстановившихся ребят?»