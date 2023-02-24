«Локомотив» проведет 1-й матч в плей-офф 1 марта, «Авангард» и ЦСКА – 2-го

«Ак Барс» начнет плей-офф 1 марта, « » и – 2 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 26 февраля. В настоящий момент известны 15 из 16 участников плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

1 марта начнутся серии с участием СКА и « », а также серия « » – «Нефтехимик».

2 марта стартует серия «Торпедо» – « », а также серии с участием ЦСКА и «Авангарда».

Сообщается, что окончательная сетка первого раунда плей-офф станет известна по завершении регулярного чемпионата.