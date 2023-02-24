«Локомотив» проведет 1-й матч в плей-офф 1 марта, «Авангард» и ЦСКА – 2-го
«Ак Барс» начнет плей-офф 1 марта, «Авангард» и ЦСКА – 2 марта.
Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Регулярный чемпионат завершится 26 февраля. В настоящий момент известны 15 из 16 участников плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
1 марта начнутся серии с участием СКА и «Локомотива», а также серия «Ак Барс» – «Нефтехимик».
2 марта стартует серия «Торпедо» – «Динамо», а также серии с участием ЦСКА и «Авангарда».
Сообщается, что окончательная сетка первого раунда плей-офф станет известна по завершении регулярного чемпионата.
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