«Локомотив» проведет 1-й матч в плей-офф 1 марта, «Авангард» и ЦСКА – 2-го

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«Ак Барс» начнет плей-офф 1 марта, «Авангард» и ЦСКА – 2 марта. 

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 26 февраля. В настоящий момент известны 15 из 16 участников плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

1 марта начнутся серии с участием СКА и «Локомотива», а также серия «Ак Барс» – «Нефтехимик».

2 марта стартует серия «Торпедо» – «Динамо», а также серии с участием ЦСКА и «Авангарда».

Сообщается, что окончательная сетка первого раунда плей-офф станет известна по завершении регулярного чемпионата.

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1 комментарий

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Михаил Барвинский
Что за хрень!? Авангард ещё не знает соперника, но знает когда играть начнёт в плей-офф 😅
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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