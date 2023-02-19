СКА проведет первый матч в плей-офф 1 марта, «Динамо» – 2 марта

СКА начнет плей-офф 1 марта, московское «Динамо» – 2 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

СКА стал победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Континента имени Виктора Тихонова.

«Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада и начнет свое выступление в плей-офф в гостях. Отмечается, что серия с участием клуба начнется 2 марта из-за загруженности домашней арены в связи с проведением футбольных матчей.

Регулярный чемпионат завершится 26 февраля.

В настоящий момент известны 13 из 16 участников плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ: СКА, «Локомотив», «Торпедо», ЦСКА, « », «Витязь», «Северсталь», «Ак Барс», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард».