СКА проведет первый матч в плей-офф 1 марта, «Динамо» – 2 марта

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СКА начнет плей-офф 1 марта, московское «Динамо» – 2 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

СКА стал победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Континента имени Виктора Тихонова.

«Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада и начнет свое выступление в плей-офф в гостях. Отмечается, что серия с участием клуба начнется 2 марта из-за загруженности домашней арены в связи с проведением футбольных матчей.

Регулярный чемпионат завершится 26 февраля.

В настоящий момент известны 13 из 16 участников плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ: СКА, «Локомотив», «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Витязь», «Северсталь», «Ак Барс», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард».

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3 комментария

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Грегори Хауз
Вопрос в том с кем именно. Но по ходу таки Минск.
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Фёдор Кузнецов
Когда такое было что за неделю до конца сезона не известно ни одной пары
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Дмитрий Посадский
Нет надежды в Динамо. Дай бог чтобы я ошибался...
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