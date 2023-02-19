СКА проведет первый матч в плей-офф 1 марта, «Динамо» – 2 марта
СКА начнет плей-офф 1 марта, московское «Динамо» – 2 марта.
Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
СКА стал победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Континента имени Виктора Тихонова.
«Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада и начнет свое выступление в плей-офф в гостях. Отмечается, что серия с участием клуба начнется 2 марта из-за загруженности домашней арены в связи с проведением футбольных матчей.
Регулярный чемпионат завершится 26 февраля.
В настоящий момент известны 13 из 16 участников плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ: СКА, «Локомотив», «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Витязь», «Северсталь», «Ак Барс», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард».
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