Ротенберг о 68 матчах в регулярке КХЛ: «На сегодня это оптимально с учетом всех международных графиков. А так мы двумя руками за увеличение числа игр»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о рекордном числе матчей в регулярном сезоне.

В последней, 68-й, игре регулярки петербургская команда обыграла «Сочи» (6:5 Б).

– Для вас закончился самый долгий регулярный чемпионат в истории . Насколько оптимально такое количество матчей – 68?

– На сегодняшний день – это оптимальный вариант с учетом всех международных графиков. Мы со своей стороны говорим, что готовы играть и больше.

Лучшая тренировка – это игра. Здесь главное, чтобы было достаточно дней на восстановление для хоккеистов. Чтобы они могли восстанавливаться.

Когда они не успевают это сделать – есть риск получить травму. А так мы двумя руками за увеличение количества матчей в чемпионате, – сказал Ротенберг.