Ротенберг о 68 матчах в регулярке КХЛ: «На сегодня это оптимально с учетом всех международных графиков. А так мы двумя руками за увеличение числа игр»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о рекордном числе матчей в регулярном сезоне.
В последней, 68-й, игре регулярки петербургская команда обыграла «Сочи» (6:5 Б).
– Для вас закончился самый долгий регулярный чемпионат в истории КХЛ. Насколько оптимально такое количество матчей – 68?
– На сегодняшний день – это оптимальный вариант с учетом всех международных графиков. Мы со своей стороны говорим, что готовы играть и больше.
Лучшая тренировка – это игра. Здесь главное, чтобы было достаточно дней на восстановление для хоккеистов. Чтобы они могли восстанавливаться.
Когда они не успевают это сделать – есть риск получить травму. А так мы двумя руками за увеличение количества матчей в чемпионате, – сказал Ротенберг.
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