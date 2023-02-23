Ротенберг о 68 матчах в регулярке КХЛ: «На сегодня это оптимально с учетом всех международных графиков. А так мы двумя руками за увеличение числа игр»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг календарь Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о рекордном числе матчей в регулярном сезоне.

В последней, 68-й, игре регулярки петербургская команда обыграла «Сочи» (6:5 Б).

– Для вас закончился самый долгий регулярный чемпионат в истории КХЛ. Насколько оптимально такое количество матчей – 68?

– На сегодняшний день – это оптимальный вариант с учетом всех международных графиков. Мы со своей стороны говорим, что готовы играть и больше.

Лучшая тренировка – это игра. Здесь главное, чтобы было достаточно дней на восстановление для хоккеистов. Чтобы они могли восстанавливаться.

Когда они не успевают это сделать – есть риск получить травму. А так мы двумя руками за увеличение количества матчей в чемпионате, – сказал Ротенберг.

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3 комментария

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KSA1985
68 матчей -ещё одно достижение Романа Борисовича, лично. Перстень ему
+1
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Федя-гол
Международных
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Satvaldino
А так я двумя руками за, это еще большее количество посмотренных матчей
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