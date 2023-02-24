Фетисов об обращении Путина к Федеральному собранию: «Все было с уверенностью сказано. Главный посыл – каждый должен хорошо делать свое дело»

поделился мнением об обращении к Федеральному собранию.

«Все было с уверенностью сказано.

Главный посыл – каждый должен хорошо делать свое дело, чем буду заниматься», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы.