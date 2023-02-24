Фетисов об обращении Путина к Федеральному собранию: «Все было с уверенностью сказано. Главный посыл – каждый должен хорошо делать свое дело»

Теги Вячеслав Фетисов Владимир Путин Государственная дума Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мнением об обращении Владимира Путина к Федеральному собранию.

«Все было с уверенностью сказано.

Главный посыл – каждый должен хорошо делать свое дело, чем буду заниматься», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы.

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11 комментариев

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Мырау Батыр
Ответ Александр Невский
Тоже слушал послание президента , сказал как отрезал все по делу , молодец Путин лучший президент, ещё бы лет 5 длилась эта операция это лучшее событие в мире .
🤣🤣🤣
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deadflower
воровать и убивать
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Антон
Как заявил потом сам дед "говорить это было легче, чем слушать"
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-1
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Александр Невский
Тоже слушал послание президента , сказал как отрезал все по делу , молодец Путин лучший президент, ещё бы лет 5 длилась эта операция это лучшее событие в мире .
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
adimsonekat
Вячеслав, вот ты бы и занялся своими прямыми обязанностями. А пока только полируешь...
0
-1
-1
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Назар Игорь
Если бы все кто влияет на политику, экономику, законодательство России хорошо делали своë дело, уровню нашей жизни позавидовали бы шведы, норвежцы и новозеландцы.
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Эд..19
Спортс, можно хоть один день без политики? Какое отношение вообще эта новость имеет отношение к спорту?
Или у вас такая неприязнь к легенде нашего хоккея Вячеславу Фетисову, что провоцируете обливание его грязью в комментариях?
Вместо того, чтобы запостить чисто спортивную новость о том, что уже известны 4 пары плей-офф КХЛ, вы выдаёте тут мнение депутата Госдумы (в данном контексте он не спортсмен).
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Velirpa
с такой уверенностью, что Славка вынужден ретранслировать эль президенте, бгг
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-1
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Геннадий Тимченко
очень важно на данном ресурсе разместить мнение каждого депутата о послании, желательно развернутое 👏
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PavelS
ценное мнение
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-2
-2
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Cruel Snake
Уже трагедия, сразу.

Тот кто пытался это донести, сам своё дело делает плохо
+2
-2
0
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