Фетисов об обращении Путина к Федеральному собранию: «Все было с уверенностью сказано. Главный посыл – каждый должен хорошо делать свое дело»
Вячеслав Фетисов поделился мнением об обращении Владимира Путина к Федеральному собранию.
«Все было с уверенностью сказано.
Главный посыл – каждый должен хорошо делать свое дело, чем буду заниматься», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы.
Или у вас такая неприязнь к легенде нашего хоккея Вячеславу Фетисову, что провоцируете обливание его грязью в комментариях?
Вместо того, чтобы запостить чисто спортивную новость о том, что уже известны 4 пары плей-офф КХЛ, вы выдаёте тут мнение депутата Госдумы (в данном контексте он не спортсмен).
Тот кто пытался это донести, сам своё дело делает плохо