Фетисов о матче с военнослужащими: «Особая атмосфера, ведь играют ребята, которые бьются за нашу землю, веру и Отечество. Верим в победу!»

Теги болельщики Вячеслав Фетисов Государственная дума любительский хоккей Политика религия Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о товарищеском матче с вернувшимися из Украины военнослужащими.

«Конечно, сегодня особая атмосфера, ведь играют ребята, которые бьются за нашу землю, нашу веру и Отечество. Их пришла поддержать целая армия болельщиков, их семьи.

И легенды всегда рады поддержать и поучаствовать в таких проектах – мы всегда там, где команда, где строится командный дух, где можно почувствовать плечо товарища.

Дорогие друзья, мы верим в нашу победу, мы верим в вас!» – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы.

Матч посетили около 5,5 тысячи человек. В составе команды легенд хоккея под руководством Фетисова сыграли Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Морозов, Алексей Жамнов, Андрей Коваленко, Андрей Николишин, Илья Горохов, Алексей Горшков и футболист Роман Широков.

Игра завершилась со счетом 11:11.

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9 комментариев

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Кеша
Фетисов легенда мирового уровня ! Руки прочь !
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Кеша
Ответ Velirpa
а почему Слава не бьётся за нашу победу?
За какую вашу ? Ему 64 года . Он для страны сделал столько , сколько тебе за свою никогда не сделать.
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Кеша
Ответ Ебздрогыч
Сказал бывший дезертир, убежавший из ЦСКА
Чистая ложь ! Фетисов уехал по согласованию Госкомспорта и Министерства Обороны. Я это знаю достоверно. Были определённых нюансы , касаемые финансов.
+2
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Shibosan
А как же СпОрТ вНе ПоЛиТиКи? Потом не удивляйся, людоед, что российских спортсменов ни на один приличный турнир не пускают.
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забил на оборону
Позже Славик будет говорить что имел ввиду победу в этом товарищеском матче.
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Сергей Орлов
Мда..
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продавец-пипец
Чисто ДЕ БИ ЛЛЛЛЛ ватный!!!Ещё один, напичканный ботоксом!!!
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Velirpa
а почему Слава не бьётся за нашу победу?
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Ебздрогыч
Сказал бывший дезертир, убежавший из ЦСКА
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