Фетисов о матче с военнослужащими: «Особая атмосфера, ведь играют ребята, которые бьются за нашу землю, веру и Отечество. Верим в победу!»

Вячеслав Фетисов высказался о товарищеском матче с вернувшимися из Украины военнослужащими.

«Конечно, сегодня особая атмосфера, ведь играют ребята, которые бьются за нашу землю, нашу веру и Отечество. Их пришла поддержать целая армия болельщиков, их семьи.

И легенды всегда рады поддержать и поучаствовать в таких проектах – мы всегда там, где команда, где строится командный дух, где можно почувствовать плечо товарища.

Дорогие друзья, мы верим в нашу победу, мы верим в вас!» – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы.

Матч посетили около 5,5 тысячи человек. В составе команды легенд хоккея под руководством Фетисова сыграли Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Морозов, Алексей Жамнов, Андрей Коваленко, Андрей Николишин, Илья Горохов, Алексей Горшков и футболист Роман Широков.

Игра завершилась со счетом 11:11.