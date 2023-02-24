«То, что происходит с нашими спортсменами, – это безобразие, беспредел. В МОК наплевали на то, что написано в олимпийской хартии». Фетисов об отстранении

высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«То, что сейчас происходит с нашими спортсменами на международных соревнованиях – я считаю, это безобразие, беспредел.

В буквально наплевали на то, что написано в олимпийской хартии и в установочных документах международных спортивных федераций», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.