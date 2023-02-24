«То, что происходит с нашими спортсменами, – это безобразие, беспредел. В МОК наплевали на то, что написано в олимпийской хартии». Фетисов об отстранении

Теги Вячеслав Фетисов МОК КХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. 

«То, что сейчас происходит с нашими спортсменами на международных соревнованиях – я считаю, это безобразие, беспредел.

В МОК буквально наплевали на то, что написано в олимпийской хартии и в установочных документах международных спортивных федераций», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

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4 комментария

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Ми Ша
Есть хорошая пословица: «Одна паршивая овца всё стадо портит».
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licol1
Эх, славик! Какой ты, лицемер(((
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Гаубиц
А что происходит с нашими спортсменами на международных соревнованиях? Вроде бы, ничего с ними не происходит
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0
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Ебздрогыч
Там написано, что спорт вне политики. Но на это дружно наплевали со всех сторон, и довольно странно удивляться ответочке
+3
-2
+1
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