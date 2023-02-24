«То, что происходит с нашими спортсменами, – это безобразие, беспредел. В МОК наплевали на то, что написано в олимпийской хартии». Фетисов об отстранении
Вячеслав Фетисов высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«То, что сейчас происходит с нашими спортсменами на международных соревнованиях – я считаю, это безобразие, беспредел.
В МОК буквально наплевали на то, что написано в олимпийской хартии и в установочных документах международных спортивных федераций», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.
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