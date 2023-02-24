Фетисов о МОК: «Надо было целыми днями сидеть в Лозанне и задавать вопрос: «На основании чего нас отстранили». Отговорки о «безопасности спортсменов» противно слышать»

Теги Вячеслав Фетисов НХЛ МОК Государственная дума КХЛ олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался касательно возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде.

«Мне ужасно обидно за наших спортсменов, потому что хотя я сам участвовал в соревнованиях на фоне «холодной войны», это не мешало мне принимать участие в Олимпиадах, играть в НХЛ.

Наши же спортсмены сейчас оказались заложниками ситуации, когда за несколько недель до отбора на Олимпиаду они до сих пор не могут понять, допустят ли их на отбор или нет.

Мне кажется, мы не очень настойчивы в своей позиции. Надо было целыми днями сидеть в Лозанне, где принимаются все решения, и каждый день задавать один и тот же вопрос: «Друзья, покажите, на основании чего нас отстранили». Все отговорки о том, что «мы заботимся о безопасности спортсменов» – это ни о чем. Это противно слышать.

Уже в марте начнутся отборочные соревнования. И если мы сейчас не добьемся решения о допуске наших спортсменов на Олимпиаду, может сложиться такая ситуация, что наши спортсмены могут быть совершенно дезориентированы и не подготовлены к отборам. И тогда мы просто не попадем на Олимпиаду по спортивному принципу.

А мы по-прежнему мнемся, мы не отстаиваем свою позицию настолько решительно, насколько могли бы. Сейчас именно то время, когда мы должны активизироваться, иначе наши спортсмены фактически лишатся нормального шанса выступить на Олимпиаде», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы

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12 комментариев

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Silky Mitts
Как алкаш, которого выставили за дверь за чрезмерный дебош, а он ломится назад и орёт про свои права. Он ещё не понял, что Россию выкинули из общества цивилизованных стран? Сами же радовались санкциям и кричали про поворот на восток, вот и поворачивайтесь. Китаю предложите свой МОК создать, пускай они посмеются.,
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Акселек давай
Молодец, Фетисов, наши все мямлят, ждут великого позволения.
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JL JL
Предлагаю знаменитому композитору написать песню, и, назвать ее ,,Противно’’. Снять шикарный клип. И, по ящику с утра до ночи крутить. Не знаю, Басков-Киркоров (не геи) пусть солируют, но, и, хор пусть из знаменитых артистов, депутатов, спортсменов состоит. И, этот пусть в первых рядах напевает, и, бывшая фигуристка, крепкосбитая брюнетка (сейчас крашена). И, все вместе, гордо, со слезящимися глазами и дрожащим подбородком, громко в голос в припеве: ,,противно, противно, противно... противно, противно, противно...’’
О-о! Это будет гениально!!! Прекрасно!
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Doctor V
Ответ papadok
Работа моей мечты - целыми днями сидеть в Лозанне и задавать один и тот же вопрос. Неважно, какой. Можно не в Лозанне, а в Париже или Венеции.
Но лучше в Лозанне.
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Doctor V
Фетисов не о МОК, а о российских чиновниках.
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papadok
Работа моей мечты - целыми днями сидеть в Лозанне и задавать один и тот же вопрос. Неважно, какой. Можно не в Лозанне, а в Париже или Венеции.
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bolt_thrower
Скоро вас всех и посадят... )))
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Data Architector
Ну, получил бы ответ, что это "спецоперация по деолимпизации России". Под подобной формулировкой всё можно...
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Валентин и ыч
Не одни спортсмены стали заложниками "ситуации", например.
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Девушка Безимени
сидел бы!
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Wayne Gretzky 99
Про пьяный дебош расскажи, а то подзабыли кагэбэшные приколы.
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sergey para
Ну так Быкова бы попросил,ему рядом
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