Фетисов о МОК: «Надо было целыми днями сидеть в Лозанне и задавать вопрос: «На основании чего нас отстранили». Отговорки о «безопасности спортсменов» противно слышать»

Вячеслав Фетисов высказался касательно возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде.

«Мне ужасно обидно за наших спортсменов, потому что хотя я сам участвовал в соревнованиях на фоне «холодной войны», это не мешало мне принимать участие в Олимпиадах, играть в НХЛ.

Наши же спортсмены сейчас оказались заложниками ситуации, когда за несколько недель до отбора на Олимпиаду они до сих пор не могут понять, допустят ли их на отбор или нет.

Мне кажется, мы не очень настойчивы в своей позиции. Надо было целыми днями сидеть в Лозанне, где принимаются все решения, и каждый день задавать один и тот же вопрос: «Друзья, покажите, на основании чего нас отстранили». Все отговорки о том, что «мы заботимся о безопасности спортсменов» – это ни о чем. Это противно слышать.

Уже в марте начнутся отборочные соревнования. И если мы сейчас не добьемся решения о допуске наших спортсменов на Олимпиаду, может сложиться такая ситуация, что наши спортсмены могут быть совершенно дезориентированы и не подготовлены к отборам. И тогда мы просто не попадем на Олимпиаду по спортивному принципу.

А мы по-прежнему мнемся, мы не отстаиваем свою позицию настолько решительно, насколько могли бы. Сейчас именно то время, когда мы должны активизироваться, иначе наши спортсмены фактически лишатся нормального шанса выступить на Олимпиаде», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы.