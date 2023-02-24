Гатиятулин о 5:1 с «Автомобилистом»: «Здорово начали, выигрывали борьбу, была нацеленность на ворота. Играли как единое целое»

Теги Трактор Автомобилист травмы КХЛ Анвар Гатиятулин Никита Тертышный Хоккей

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче против «Автомобилиста» (5:1).

– Важно было забрать два очка, мы это сделали. Ребята молодцы. По содержанию игры: здорово начали, было хорошее движение, выигрывали борьбу, была нацеленность на ворота. Играли как единое целое, здорово реализовали моменты и одержали победу.

– При таком комфортном счете в третьем периоде понимали, что нельзя повторить ситуацию в Челябинске, когда преимущество упускали?

– Всегда проводим работу над ошибками, смотрим, разбираем. На протяжении всех матчей нужно играть активно. Непростой календарь был, многое зависит от физического состояния команды. Когда мы свежие, то получалось более нацелено играть в атаку. Когда не хватало свежести, играли больше на оборону.

Тем не менее всегда просим играть ребят активно с нацеленностью на ворота. Сегодня это получилось на протяжении всего матча. Хорошо выполнили задание. Молодцы.

– Что с Никитой Тертышным?

– Получил повреждение в прошлом матче. Посмотрим на его состояние и решим по составу к следующей игре, – сказал главный тренер «Трактора».

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9 комментариев

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GreenRay
Немного переделал слова Анвара. По-моему так более правильно
– Никогда не проводим работу над ошибками, не смотрим, не разбираем. На протяжении всех матчей нужно играть пассивно. Простой календарь был, мало или нисколько не зависит от физического состояния команды. Когда мы ленивые, то не получалось более нацелено играть в атаку. Когда хватало свежести, играли больше на оборону.

Тем не менее никогда не просим играть ребят активно с нацеленностью на ворота. Сегодня это не получилось на протяжении всего матча. Плохо выполнили задание. Мудаки.
+3
0
+3
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Sergey2517
Трактор с победой но,такой хоккей нам не нужен😎
+1
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fort410
" Важно было забрать два очка и мы это сделали..."-- ТАРАХТИТ ГАТИАТУЛИН.... ДА НЕ НУЖНЫ УЖЕ ЭТИ ДВА ОЧКА,ДА И НА ПОСЛЕДНЮЮ ИГРУ МОЖЕТЕ НЕ ВЫХОДИТЬ -- ПОЗДНО,ПОЕЗД ДАВНО УШЕЛ,НЕ ВИДАТЬ ВОСМЕРКИ.... СЯДЬ И ПИШИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫХОД ИЗ ТРАКТОРА.......
+2
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Олег
Надо было раньше так играть.
Соседи.
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мик джагер
Армянская народная пословица гласит """"Перед смертью не надышишься """’
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мик джагер
Это они к весенней пахоте начинают готовится......
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fregat96
Последняя игра Трактора с Торпедо, не нужна никому! Торпедо-Динамо, Ак Барс-Нефть. Но нас вы сегодня знатно раскатали!
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Андрей Сорокин
Ответ Георгий Волков
а поздно
Нефтехимик громит куньлунь.
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Георгий Волков
а поздно
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