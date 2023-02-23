Владимир Плющев: «Трактор» и «Спартак» бездарно провели сезон. Эти команды больше всего разочаровали»
Владимир Плющев считает, что «Трактор» и «Спартак» бездарно провели сезон.
«Какая команда КХЛ играет в самый скучный и унылый хоккей? Я столько унылых матчей видел в этом сезоне (смеется).
Здесь можно говорить о тех, кто находится внизу турнирной таблицы, тот и показывает самый унылый хоккей. В первую очередь – «Сочи», уровень которого вообще не соответствует КХЛ.
Есть разочарование во многих командах, у которых есть славная история, но диву даешься, как они бездарно провели сезон. К таким командам относятся «Трактор» и «Спартак», которые сами были недавно лидерами нашего хоккея. Эти команды больше всего разочаровали.
А об унылости могу сказать, что было слишком много счетов 1:0. Если нет единоборств, а есть только катание по площадке, то это и есть унылость», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Унылости много сочи, спартак, барыс, трактор, металлург, куньлунь. Если придираться сильнее, то и нефтехимик с минском тоже от топ-10 клубов далеки. 1й раунд на западе вообще без интриг, максимум 4-5 места родят серию поинтереснее прочих, на востоке чуть лучше, там 3-6 ещё может быть интересно