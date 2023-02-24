«Может, «Металлург» слил «Нефтехимику» специально, чтобы «Трактор» в плей‑офф не пустить?» Крикунов об игре магнитогорцев

Теги Металлург Мг Нефтехимик Трактор Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Владимир Крикунов допустил, что «Металлург» специально проиграл «Нефтехимику». 

22 февраля магнитогорцы проиграли нижнекамцам (3:4 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ, хотя по ходу матча вели со счетом 3:1.

«Нефтехимик» борется с «Трактором» за выход в плей-офф. 

«Я уральцев весь сезон понять не могу. Впечатление такое, что команда не выкладывается, словно силы бережет. Но когда они в среду вели у «Нефтехимика» 3:1 и упустили победу, да еще в ситуации, когда на Востоке вся турнирная таблица на двух очках висит… Там же любое поражение тебя сразу на три‑четыре позиции опускает. «Авангард» еще недавно был внизу, выиграл три матча на тоненького и сразу второй на Востоке.

А «Магнитка» играет так, словно ей вообще ничего не надо, непонятно что творит. Складывается ощущение, что внутри команды что‑то не то происходит. Вон Рябыкина взяли и через месяц уволили. Почему? Для чего?

Но главное, что игроки не напрягаются. Играют, как пойдет. Получилось – хорошо, не получилось – ну и ладно. Словно это не чемпионат, а товарищеские матчи. На ворота не идут, имея большинство в зону войти не могут, в овертайме за восемь секунд гол пропускают.

Может, специально «Нефтехимику» слили, чтобы «Трактор» в плей‑офф не пустить? Две команды из Челябинской области, наверное, у них конкуренция между собой. Я‑то еще при счете 3:1 в пользу «Магнитки» сказал, что при такой игре «Нефтехимик» их хлопнет. Так и вышло», – считает заслуженный тренер России. 

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
заклятых соседей не пустить в плофф-святое дело..)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Болельщик МГ
Ответ Олег
Вароба штото марозит с командой не может найти общий язык. Такое ощющение даигрывают сезон.
Мне люди рассказали, что Воробьем практически после каждых матчей домашних набухивается, заказывает баб и бъёт их.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максут Дюсембинов
Здравствуйте, слова золотые . Поди слили игру!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Болельщик МГ
Смотрю сейчас хоккей Сибирь-Салават и думаю про себя, интересно кто же будет тренером Магнитки в след сезоне, хотелось бы Крикунова. Захожу сюда и тут новости про то как Крикунов про Магнитку говорит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег
Вароба штото марозит с командой не может найти общий язык.
Такое ощющение даигрывают сезон.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WW77
Не удивлюсь если это и так
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рамис Зарипов
Даже если и так, Магнитогорск свои задачи решил и сейчас перед пловом отдыхает а чумазым с таким бюджетом надо себе вопросы задавать!!!
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий