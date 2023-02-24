«Может, «Металлург» слил «Нефтехимику» специально, чтобы «Трактор» в плей‑офф не пустить?» Крикунов об игре магнитогорцев

допустил, что « » специально проиграл «Нефтехимику».

22 февраля магнитогорцы проиграли нижнекамцам (3:4 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ, хотя по ходу матча вели со счетом 3:1.

«Нефтехимик» борется с « » за выход в плей-офф.

«Я уральцев весь сезон понять не могу. Впечатление такое, что команда не выкладывается, словно силы бережет. Но когда они в среду вели у « » 3:1 и упустили победу, да еще в ситуации, когда на Востоке вся турнирная таблица на двух очках висит… Там же любое поражение тебя сразу на три‑четыре позиции опускает. «Авангард» еще недавно был внизу, выиграл три матча на тоненького и сразу второй на Востоке.

А «Магнитка» играет так, словно ей вообще ничего не надо, непонятно что творит. Складывается ощущение, что внутри команды что‑то не то происходит. Вон Рябыкина взяли и через месяц уволили. Почему? Для чего?

Но главное, что игроки не напрягаются. Играют, как пойдет. Получилось – хорошо, не получилось – ну и ладно. Словно это не чемпионат, а товарищеские матчи. На ворота не идут, имея большинство в зону войти не могут, в овертайме за восемь секунд гол пропускают.

Может, специально «Нефтехимику» слили, чтобы «Трактор» в плей‑офф не пустить? Две команды из Челябинской области, наверное, у них конкуренция между собой. Я‑то еще при счете 3:1 в пользу «Магнитки» сказал, что при такой игре «Нефтехимик» их хлопнет. Так и вышло», – считает заслуженный тренер России.