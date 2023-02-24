Каменский об обмене Орлова в «Бостон»: «Для Дмитрия это еще один шанс выиграть Кубок Стэнли»

Теги Бостон Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Валерий Каменский Дмитрий Орлов Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал обмен Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон».

«Думаю, что для Орлова это еще один шанс выиграть Кубок Стэнли. «Бостон» – очень хорошая команда, в нынешнем сезоне она лидирует в регулярном чемпионате НХЛ. Со спортивной точки зрения Дмитрию предоставляется хорошая возможность.

Для «Вашингтона» такой обмен, по-моему, говорит о курсе на омоложение состава. Так что, это исключительно бизнес-решение. У «Кэпиталс» еще есть время, чтобы вернуться в зону плей-офф. Наверняка, они сейчас будут искать кого-то на место Орлова до закрытия трансферного окна. Но, в основном, их цель – это омоложение команды», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ.

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