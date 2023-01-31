Вячеслав Фетисов: «Халл при всей воспитанной ненависти к СССР приезжал к нам и показал, что спорт и хоккей должны объединять людей»

высказался о смерти Бобби Халла.

Член Зала хоккейной славы умер вчера в возрасте 84 лет.

«Халл – интересный персонаж, который при всей воспитанной ненависти к Советскому Союзу после завершения карьеры по-доброму приезжал к нам в страну и показал то, что спорт и хоккей – это то, что должно и обязано объединять людей. Когда уходит в сторону пропаганда, человеческое отношение и участие в создании мира в целом.

Он был яркий посол доброй воли, он приезжал к нам практически всегда, когда его звали. Халла можно назвать послом профессионального хоккея в нашей стране.

Мы были лично знакомы с Халлом, он был веселым парнем. Из хоккейных талантов отмечу его бросок.

Он приезжал в Россию очень часто и участвовал в благотворительных акциях и играх, которые мы проводили в свое время. Запомнился, крепким хоккеистом был, много забивал. Звезда – не меньше, не больше», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Умер Бобби Халл. Легенда двух лиг, первым забил больше 50 голов за сезон и начал загибать крюк у клюшки