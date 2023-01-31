Вячеслав Фетисов: «Халл при всей воспитанной ненависти к СССР приезжал к нам и показал, что спорт и хоккей должны объединять людей»

Теги Вячеслав Фетисов НХЛ КХЛ Бобби Халл Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о смерти Бобби Халла.

Член Зала хоккейной славы умер вчера в возрасте 84 лет.

«Халл – интересный персонаж, который при всей воспитанной ненависти к Советскому Союзу после завершения карьеры по-доброму приезжал к нам в страну и показал то, что спорт и хоккей – это то, что должно и обязано объединять людей. Когда уходит в сторону пропаганда, человеческое отношение и участие в создании мира в целом.

Он был яркий посол доброй воли, он приезжал к нам практически всегда, когда его звали. Халла можно назвать послом профессионального хоккея в нашей стране.

Мы были лично знакомы с Халлом, он был веселым парнем. Из хоккейных талантов отмечу его бросок.

Он приезжал в Россию очень часто и участвовал в благотворительных акциях и играх, которые мы проводили в свое время. Запомнился, крепким хоккеистом был, много забивал. Звезда – не меньше, не больше», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Умер Бобби Халл. Легенда двух лиг, первым забил больше 50 голов за сезон и начал загибать крюк у клюшки

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6 комментариев

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Roman Bolshevik
Ответ Iuasamotu
Тут скорее заслуга воспитанного Халла, что он не делил мир на хороших и плохих, как было принято в стране "фетисовых"
Ага, только "охота на ведьм" была в стране, в которой играл Халл
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Zomourning33
Ответ Maxim Vasnechov
Какая ненависть к СССР в те годы? Слав, там про противостояние двух миров, мол каждый живёт по своему было. Империя зла - это уже восьмидесятые.
Ее и в 80-х не было, нет и сейчас. СССР боялись как oбезьяну с гранатой (ядерной), не более.
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Антон
Не мог не наврать и не плюнуть на могилу.
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Maxim Vasnechov
Какая ненависть к СССР в те годы? Слав, там про противостояние двух миров, мол каждый живёт по своему было.
Империя зла - это уже восьмидесятые.
+1
-2
-1
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Назар Игорь
Поздравляю, господин Фетисов, соврамши. Много лет интересуюсь хоккеем, читал книгу Халла "Моя игра хоккей", нигде не встречал ненависти Халла по отношению к России.
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Iuasamotu
Тут скорее заслуга воспитанного Халла, что он не делил мир на хороших и плохих, как было принято в стране "фетисовых"
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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