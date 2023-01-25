Ротенберг о МОК: «Будем поддерживать родину, все в СКА любят свою страну. Спорт – вне политики, всегда готовы вернуться и обыграть Канаду»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею МОК КХЛ Томас Бах Роман Ротенберг Политика Хоккей

Роман Ротенберг оценил заявление МОК о возможном возвращении российских спортсменов на соревнования.

– МОК объявил, что рассмотрит допуск российских спортсменов до международных соревнований, но при условии их определенной позиции по политическим вопросам.

– На сегодняшний день нет никакой официальной информации. Мы всегда будем поддерживать нашу родину. Живем здесь и будем жить.

Все игроки в нашей команде любят свою страну, а все остальное комментировать неуместно. Это политика, а мы все-таки занимаемся спортом. Спорт – вне политики.

– Это может быть первым шагом к нашему полному возвращению на международную арену?

– Этот вопрос вам нужно адресовать Томасу Баху. Если вы напишете ему на электронную почту, думаю, он точно ответит.

Не могу комментировать высказывания МОК. У меня нет таких полномочий.

А мы всегда готовы вернуться и обыграть Канаду. Стремимся к этому. В том числе и в нашей работе, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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42 комментария

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hett
Как хорошо, что роман поддерживает израель🤗
0
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Пылесос
1. МЧМ Последние 9 лет. Канада 5 золотых, Россия ни одного. (Учтем, что на последнем не играла).
2. ЧМ С 2014 у России ни одного золота, у Канады 3. За эти же годы у Канады 6 финалов, у России один.
Куда ты, Ротя, собрался вернуться и кого победить?
+2
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ivangold
Тебе, еврейский мальчик, канаду никогда не обыграть
+1
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klet
"Живем здесь и будем жить.", - хорошо бы вот этот момент отдельно зафиксировать.
+1
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tyuiop tyuiop
Ответ Джанлука Нальюка
Когда канадцев нормальных последний раз обыгрывали
Финны не так и давно
0
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Александр Ковырялов
Что он курит???
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
А какую родину, Йозик? У тебя их целых 3. Не многовато?
+3
0
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efremovms@gmail.com
Ответ Frank Underwood
Объявление на Авито от Ромы Р. "Продаю "Красную машину". Корпус проржавел. На запчасти. Торг"
Ушатал
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АГОШКИН Алексей
Ответ wojtech66
Утверждение, что спорт вне политики так же верно, как Йозе Марино - хоккеист.
Что ещё Марино россиянин,у него финское гражданство!!
0
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АГОШКИН Алексей
А у него не финское гражданство?родину он поддерживает!!!
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artpal
Ответ Джанлука Нальюка
Когда канадцев нормальных последний раз обыгрывали
В 2006
+5
0
+5
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#31
Уважаемый Йозе Марино, Вы глубоко заблуждаетесь, что кто-то ответит на письмо по электронной почте, хоть запишитесь до смерти, но на нас там ложили с прибором. Отправил в 2022 году 3 письма в IIHF на имя президента и в ответ получил тишину. Так, что не надо высокопарных речей, то что сделано, то сделано и уже ничего не вернуть. Увы!
+1
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Дэннис Молинарев
Теперь уже скорее политика вне спорта
+1
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Антон Александров
Ответ Джанлука Нальюка
Когда канадцев нормальных последний раз обыгрывали
В 1981-м
+6
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+6
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Frank Underwood
Объявление на Авито от Ромы Р. "Продаю "Красную машину". Корпус проржавел. На запчасти. Торг"
+2
0
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Андрей Томинов
Есть хорошее русское слово - балабол.
0
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wojtech66
Утверждение, что спорт вне политики так же верно, как Йозе Марино - хоккеист.
0
0
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KSA1985
Сначала всех скупил в любимый СКА, теперь душит всю молодёжь России. Придумал "Красный жигули", у которого "рулевая рейка полетела". Теперь решил Канадцев обыграть. Кубок первого канала сначала возьми. И не души молодежь
+2
0
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AMG88
вротэнберги те еще патриотики, всё о ..пе президента думают...
+1
-1
0
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Ник88
У Ротена хорошо бы получилось рисовать стенгазету
+2
-1
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Денис Забелин
Судя по высказываниям Ромы, можно сделать вывод, что чем больше у человека мутных денег, тем дешевле его популизм.
0
-1
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Александра Александрова
Не бережёте вы себя , всё о родине думаете !
+3
0
+3
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siragh@yandex.ru
И когда в последний раз обыгрывали?
+4
-1
+3
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Don_Krebs
Ответ Savarona25
"Мы всегда будем поддерживать нашу родину" - сказал Роман Ротенберг, имеющий кроме российского еще финское гражданство, а также заодно и Великобритании (по многочисленным сведениям из открытых информационных источников типа РБК и пр.).
Так он про Финляндию и говорит )
+20
0
+20
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Dyman
Финляндию что-ли?
0
-1
-1
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