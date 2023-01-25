Ротенберг о МОК: «Будем поддерживать родину, все в СКА любят свою страну. Спорт – вне политики, всегда готовы вернуться и обыграть Канаду»
Роман Ротенберг оценил заявление МОК о возможном возвращении российских спортсменов на соревнования.
– МОК объявил, что рассмотрит допуск российских спортсменов до международных соревнований, но при условии их определенной позиции по политическим вопросам.
– На сегодняшний день нет никакой официальной информации. Мы всегда будем поддерживать нашу родину. Живем здесь и будем жить.
Все игроки в нашей команде любят свою страну, а все остальное комментировать неуместно. Это политика, а мы все-таки занимаемся спортом. Спорт – вне политики.
– Это может быть первым шагом к нашему полному возвращению на международную арену?
– Этот вопрос вам нужно адресовать Томасу Баху. Если вы напишете ему на электронную почту, думаю, он точно ответит.
Не могу комментировать высказывания МОК. У меня нет таких полномочий.
А мы всегда готовы вернуться и обыграть Канаду. Стремимся к этому. В том числе и в нашей работе, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
2. ЧМ С 2014 у России ни одного золота, у Канады 3. За эти же годы у Канады 6 финалов, у России один.
Куда ты, Ротя, собрался вернуться и кого победить?