Автобус с детской хоккейной командой из Саратовской области застрял в снегу в Татарстане. Его отбуксировал трактор

В Татарстане автобус с детьми-хоккеистами застрял в снегу.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

«По номеру вызова экстренных служб «112» поступил звонок с информацией о том, что в Буинском районе Татарстана в снегу застрял автобус с детской хоккейной командой.

19 детей ехали из города Балаково Саратовской области, но водитель автобуса выбрал неправильный маршрут, попытался развернуться и транспорт застрял на обочине неподалеку от села Кайбицы.

Глава Буинского сельского поселения отправил на место ДТП трактор, который отбуксировал автобус», – сообщили в ведомстве.