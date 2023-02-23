Автобус с детской хоккейной командой из Саратовской области застрял в снегу в Татарстане. Его отбуксировал трактор

Теги происшествия КХЛ детский хоккей Хоккей

В Татарстане автобус с детьми-хоккеистами застрял в снегу. 

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

«По номеру вызова экстренных служб «112» поступил звонок с информацией о том, что в Буинском районе Татарстана в снегу застрял автобус с детской хоккейной командой.

19 детей ехали из города Балаково Саратовской области, но водитель автобуса выбрал неправильный маршрут, попытался развернуться и транспорт застрял на обочине неподалеку от села Кайбицы.

Глава Буинского сельского поселения отправил на место ДТП трактор, который отбуксировал автобус», – сообщили в ведомстве.

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2 комментария

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цэсемьэр
ну а что ещё Трактору остаётся после не попадания в плей-офф?
символично что в Татарстане😆
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Гамарджоба Генацвале
Главе района медаль!
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