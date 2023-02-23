Автобус с детской хоккейной командой из Саратовской области застрял в снегу в Татарстане. Его отбуксировал трактор
В Татарстане автобус с детьми-хоккеистами застрял в снегу.
Об этом рассказали в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
«По номеру вызова экстренных служб «112» поступил звонок с информацией о том, что в Буинском районе Татарстана в снегу застрял автобус с детской хоккейной командой.
19 детей ехали из города Балаково Саратовской области, но водитель автобуса выбрал неправильный маршрут, попытался развернуться и транспорт застрял на обочине неподалеку от села Кайбицы.
Глава Буинского сельского поселения отправил на место ДТП трактор, который отбуксировал автобус», – сообщили в ведомстве.
символично что в Татарстане😆