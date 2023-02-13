Детский тренер Гончара о «Ванкувере»: «Как хоккеист он был аналитик – все четко, без авантюр. Из КХЛ у него было много предложений, в штаб «Трактора» приглашали»

Теги Трактор Ванкувер Сергей Гончар НХЛ КХЛ детский хоккей Хоккей

Детский тренер Сергея Гончара прокомментировал назначение своего воспитанника в «Ванкувер».

Российский специалист будет помогать главному тренеру Рику Токкету.

«Постоянно общаемся с Сергеем, но после его назначения в «Ванкувер» пока не говорили. Из КХЛ у него было много предложений, и в тренерский штаб «Трактора» предлагали войти.

Серега – очень умный парень. Как хоккеист Гончар был аналитик. У него всегда все четко было, без авантюр. И как тренер он тоже аналитик. Он многого может добиться», – сказал Виктор Перегудов.

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1 комментарий

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