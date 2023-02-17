Курдин о детских тренерах: «Многие просто вбрасывают шайбу и стоят у борта – главное, что дети катаются. Нужно желание научить ребенка»

высказался о работе детских тренеров в России.

– Понимаете ли, почему именно вы стали самым известным детским тренером в России?

– Ну не я же один… Есть еще тренеры, но их немного. Специалистов тоже надо готовить. Когда одна команда забивает другой по 60 голов, это не дело.

Сейчас много тренеров просто приходят на работу. А в этом деле нужно желание научить ребенка. Не просто выйти и простоять полтора часа на льду, а именно научить. Нужно жить этим. А многие просто вбрасывают шайбу и стоят у борта.

– Как, по-вашему, можно повлиять на подход к работе у этих людей?

– Многие просто не знают, как работать. Обучать тренеров надо. Вот выпустили программу «Красная Машина». Это хорошо, но все равно нужны обучающие курсы. Одного института мало. Должны быть курсы повышения квалификации. Необходимо следить за тем, как они работают, какой дают результат.

Ладно, в люди идут. А с детьми кому работать? Знарок вот работал в « », у него не получилось, поэтому вернули . А здесь команда пропускает по 60 шайб, но с тренера никто не спрашивает. Главное, что дети катаются. Наверное, надо все-таки спрашивать за результат.

Государственные школы у нас плохо работают. Выделяются средства, строятся катки, а какой выхлоп-то? Вот я работал в «Белых Медведях», где выпустил 1992-й год. Ребята заиграли в НХЛ, выступали за сборную. А с 2002-м мне пришлось уйти оттуда в свое время. Вместо того, чтобы мне помочь, там начали мешать.

Я просил, чтобы нам дали финансирование, но ничего не вышло. После этого меня вместе с командой пригласили в « », и мы ушли. А кого потом из известных хоккеистов дали «Белые Медведи»? Да никого.

Значит, можно же в муниципальных школах работать и давать результат! Но они этого не делают, а на них, между прочим, тратятся государственные деньги. Значит, плохо работают эти руководители, – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.