Голдобин пожертвовал миллион рублей детской команде по следж-хоккею «Огни Магнитки». Он выиграл деньги во время Матча звезд КХЛ

Николай Голдобин пожертвовал миллион рублей детской команде по следж-хоккею.

« пожертвовал миллион рублей на поддержку детской следж-хоккейной команды «Огни Магнитки». Деньги нападающий выиграл во время Матча звезд КХЛ за победу в конкурсе на самый эффектный буллит.

После матча с «Сочи» Николай Голдобин посетил тренировку детской следж-хоккейной команды «Огни Магнитки» и вручил ребятам сертификат на миллион рублей от компании «Фонбет» на развитие адаптивного хоккея в Магнитогорске», – говорится в сообщении «Металлурга».

Напомним, Голдобин выиграл конкурс шоу-буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ. Исполнять бросок он вышел в очках главного тренера магнитогорцев Ильи Воробьева, возглавляющего команду дивизиона Харламова.

Фото: телеграм-канал « »

Голдобин с шайбой на магните и очками Воробьева выиграл конкурс шоу-буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ