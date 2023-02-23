Голдобин пожертвовал миллион рублей детской команде по следж-хоккею «Огни Магнитки». Он выиграл деньги во время Матча звезд КХЛ

Теги Металлург Мг КХЛ Матч звезд КХЛ Николай Голдобин детский хоккей Хоккей

Николай Голдобин пожертвовал миллион рублей детской команде по следж-хоккею.

«Николай Голдобин пожертвовал миллион рублей на поддержку детской следж-хоккейной команды «Огни Магнитки». Деньги нападающий выиграл во время Матча звезд КХЛ за победу в конкурсе на самый эффектный буллит.

После матча с «Сочи» Николай Голдобин посетил тренировку детской следж-хоккейной команды «Огни Магнитки» и вручил ребятам сертификат на миллион рублей от компании «Фонбет» на развитие адаптивного хоккея в Магнитогорске», – говорится в сообщении «Металлурга».

Напомним, Голдобин выиграл конкурс шоу-буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ. Исполнять бросок он вышел в очках главного тренера магнитогорцев Ильи Воробьева, возглавляющего команду дивизиона Харламова.

Фото: телеграм-канал «Металлурга»

Голдобин с шайбой на магните и очками Воробьева выиграл конкурс шоу-буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antistar-Z
Коля - молодец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Достойный поступок, молодец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mclonely1
молодец, Коля!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bulat89
Красавчик!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий