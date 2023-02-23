Голдобин пожертвовал миллион рублей детской команде по следж-хоккею «Огни Магнитки». Он выиграл деньги во время Матча звезд КХЛ
Николай Голдобин пожертвовал миллион рублей детской команде по следж-хоккею.
«Николай Голдобин пожертвовал миллион рублей на поддержку детской следж-хоккейной команды «Огни Магнитки». Деньги нападающий выиграл во время Матча звезд КХЛ за победу в конкурсе на самый эффектный буллит.
После матча с «Сочи» Николай Голдобин посетил тренировку детской следж-хоккейной команды «Огни Магнитки» и вручил ребятам сертификат на миллион рублей от компании «Фонбет» на развитие адаптивного хоккея в Магнитогорске», – говорится в сообщении «Металлурга».
Напомним, Голдобин выиграл конкурс шоу-буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ. Исполнять бросок он вышел в очках главного тренера магнитогорцев Ильи Воробьева, возглавляющего команду дивизиона Харламова.
Фото: телеграм-канал «Металлурга»
Голдобин с шайбой на магните и очками Воробьева выиграл конкурс шоу-буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ
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