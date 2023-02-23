Яшкин – второй игрок в истории КХЛ с 40+ голами за регулярный сезон. Ранее этой отметки достиг Мозякин

Теги СКА Сергей Мозякин КХЛ рекорды Дмитрий Яшкин Сочи Хоккей

Дмитрий Яшкин установил личный рекорд по голам в регулярном сезоне КХЛ.

Нападающий СКА сделал дубль в игре против «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ (6:5 ОТ) и достиг отметки в 40 голов за регулярный чемпионат. 

Игрок обновил свой максимальный показатель – в сезоне-2020/21 он забросил 38 шайб.

Яшкин стал вторым хоккеистом в истории лиги, забившим 40 голов за регулярный сезон. 

В чемпионате-2016/2017 Сергей Мозякин забросил 48 шайб, ему принадлежит снайперский рекорд КХЛ за один сезон.

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9 комментариев

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genowayy
Казалось, что Мозес из Йокерита разменял 40, но «всего лишь» 36 шайб
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srs
Ответ BW_world
Парадокс, лучший бомбардир в кхл,не нужный игрок в нхл
Когда мышление и восприятие реальности изменится массово, то и кахаэль не будет ходить в вечно-догоняющих... и это нитолько хоккея касается.
На всех Хороших игроков клубов НХЛ не хватает, поэтому важно, чтобы чемпионатов и лиг было как можно больше
0
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-1
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цэсемьэр
Ответ BW_world
Парадокс, лучший бомбардир в кхл,не нужный игрок в нхл
парадокс - это если бы наоборот было, а так все вполне закономерно.
+2
-3
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ BW_world
Парадокс, лучший бомбардир в кхл,не нужный игрок в нхл
Травма помешала, так может бы закрепился
+1
-5
-4
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BW_world
Ответ Виталий Желтоусов
а в чём парадокс?
В уровне кхл
+2
-7
-5
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BW_world
Ответ Ферзь на р1
Плюсов хочешь насобирать? Уже сколько раз шутили на этот мотив, какая разница что там в НХЛ, тут он зажигает , и для лиги он алмаз, таких игроков нужно сохранять, это как для зрителей , и пусть что он пендосом не нужен, Димон наш!
Плюсики только для тебя играют важную роль)
По себе людей не судят)
+2
-4
-2
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Виталий Желтоусов
Ответ BW_world
Парадокс, лучший бомбардир в кхл,не нужный игрок в нхл
а в чём парадокс?
+3
0
+3
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Ферзь на р1
Ответ BW_world
Парадокс, лучший бомбардир в кхл,не нужный игрок в нхл
Плюсов хочешь насобирать? Уже сколько раз шутили на этот мотив, какая разница что там в НХЛ, тут он зажигает , и для лиги он алмаз, таких игроков нужно сохранять, это как для зрителей , и пусть что он пендосом не нужен, Димон наш!
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BW_world
Парадокс, лучший бомбардир в кхл,не нужный игрок в нхл
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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