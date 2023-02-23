Яшкин – второй игрок в истории КХЛ с 40+ голами за регулярный сезон. Ранее этой отметки достиг Мозякин

установил личный рекорд по голам в регулярном сезоне КХЛ.

Нападающий СКА сделал дубль в игре против « » в Фонбет Чемпионате КХЛ (6:5 ОТ) и достиг отметки в 40 голов за регулярный чемпионат.

Игрок обновил свой максимальный показатель – в сезоне-2020/21 он забросил 38 шайб.

Яшкин стал вторым хоккеистом в истории лиги, забившим 40 голов за регулярный сезон.

В чемпионате-2016/2017 забросил 48 шайб, ему принадлежит снайперский рекорд КХЛ за один сезон.