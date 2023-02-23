Яшкин – второй игрок в истории КХЛ с 40+ голами за регулярный сезон. Ранее этой отметки достиг Мозякин
Дмитрий Яшкин установил личный рекорд по голам в регулярном сезоне КХЛ.
Нападающий СКА сделал дубль в игре против «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ (6:5 ОТ) и достиг отметки в 40 голов за регулярный чемпионат.
Игрок обновил свой максимальный показатель – в сезоне-2020/21 он забросил 38 шайб.
Яшкин стал вторым хоккеистом в истории лиги, забившим 40 голов за регулярный сезон.
В чемпионате-2016/2017 Сергей Мозякин забросил 48 шайб, ему принадлежит снайперский рекорд КХЛ за один сезон.
На всех Хороших игроков клубов НХЛ не хватает, поэтому важно, чтобы чемпионатов и лиг было как можно больше
По себе людей не судят)