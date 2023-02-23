Ротенберг после 6:5 с «Сочи»: «Важно победить в День защитника Отечества – поздравляю всех! Мы показали, что ценим, уважаем и помним всех защитников Отечества»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Сочи».

Петербургская команда выиграла матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу в овертайме (6:5 ОТ).

– Огромная благодарность всем болельщикам, которые сегодня пришли на матч. Отличная атмосфера на арене. Надо отдать должное сопернику – они играли классно и самоотверженно, с огоньком, на высоких скоростях. Видно, что проведена большая работа, чтобы команда так выглядела. Дерзкие молодые ребята – никаких авторитетов у них не было. Они вышли и пытались вырвать победу любой ценой.

В то же время надо отдать должное нашим ребятам – было непросто, но они собрались. Играли после долгого перелета, на фоне усталости. Оттачивали детали, но команда вытащила эту тяжелейшую игру. Хорошее завершение регулярного сезона. Мы начинали предсезонную подготовку в Новогорске, а потом долгое время работали в Сочи.

Хорошо завершить подготовку к плей-офф важной для нас победой в Сочи. Было особенно важно победить в День защитника Отечества – поздравляю всех с праздником! Мы показали нашей игрой, что ценим, уважаем и помним всех защитников Отечества. Низкий поклон всем! Работаем дальше, готовимся к плей-офф.

– Расскажите, как Валентин Зыков вошел в игру после такой страшной травмы?

– У нас много травм в этом сезоне. Есть ребята, которые, к сожалению, не смогут нам помочь на льду. Хотя с точки зрения укрепления командного духа они помогают – всегда рядом с нами в раздевалке. Мы прилетели в Сочи всей командой. С нами все ребята, которые получили травмы по ходу сезона. Для нас это очень важно. Наши парни бьются и за травмированных.

– молодец, он держит удар. Вернулся после тяжелейшей травмы – это говорит о том, что он силен духом. А станет еще злее и сильнее. Это пойдет на пользу ему и всей команде, – сказал Ротенберг.