Ротенберг после 6:5 с «Сочи»: «Важно победить в День защитника Отечества – поздравляю всех! Мы показали, что ценим, уважаем и помним всех защитников Отечества»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Валентин Зыков Сочи Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Сочи». 

Петербургская команда выиграла матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу в овертайме (6:5 ОТ).

– Огромная благодарность всем болельщикам, которые сегодня пришли на матч. Отличная атмосфера на арене. Надо отдать должное сопернику – они играли классно и самоотверженно, с огоньком, на высоких скоростях. Видно, что проведена большая работа, чтобы команда так выглядела. Дерзкие молодые ребята – никаких авторитетов у них не было. Они вышли и пытались вырвать победу любой ценой.

В то же время надо отдать должное нашим ребятам – было непросто, но они собрались. Играли после долгого перелета, на фоне усталости. Оттачивали детали, но команда вытащила эту тяжелейшую игру. Хорошее завершение регулярного сезона. Мы начинали предсезонную подготовку в Новогорске, а потом долгое время работали в Сочи.

Хорошо завершить подготовку к плей-офф важной для нас победой в Сочи. Было особенно важно победить в День защитника Отечества – поздравляю всех с праздником! Мы показали нашей игрой, что ценим, уважаем и помним всех защитников Отечества. Низкий поклон всем! Работаем дальше, готовимся к плей-офф.

– Расскажите, как Валентин Зыков вошел в игру после такой страшной травмы?

– У нас много травм в этом сезоне. Есть ребята, которые, к сожалению, не смогут нам помочь на льду. Хотя с точки зрения укрепления командного духа они помогают – всегда рядом с нами в раздевалке. Мы прилетели в Сочи всей командой. С нами все ребята, которые получили травмы по ходу сезона. Для нас это очень важно. Наши парни бьются и за травмированных.

Валя – молодец, он держит удар. Вернулся после тяжелейшей травмы – это говорит о том, что он силен духом. А станет еще злее и сильнее. Это пойдет на пользу ему и всей команде, – сказал Ротенберг.

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6 комментариев

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Вадим Крупенников
Ответ Виталий Желтоусов
бред какой-то!!! получается что Сочи не ценят защитников отечества??? Ротен вообще думает что говорит???????
Можно было бы хотя бы попытаться понять, если бы в этот день играли международный матч. Ну а так да, получается для Сочи это обычный день. А праздник это только для СКА…
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hamlo001
Буквально вчера говорил, что одна пропущенная шайба это много. Сегодня прям отлично, что выиграли матч с пятью пропущенными шайбами у фарма.
+2
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+2
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Виталий Желтоусов
бред какой-то!!! получается что Сочи не ценят защитников отечества???
Ротен вообще думает что говорит???????
+6
0
+6
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SmilingBy
А Сочи не победили, значит для них не важно было. Дискредитацию как минимум впаять им, а можно уже и реабилитацию нацизма в целом шить.
+10
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+10
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Darkhan Darkhan
Удивительный человек паразитирующий на праздниках,хорош примазываться к каждому,-это история,но паспорт Рома Финский выбрал на всякий случай
+10
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Montenegro Serbian
Ха ха)
А ведь в комментах предсказывали что Ротен после этого камбэка в матче с Сочи вылезет чтобы в очередной раз толкнуть речь в псевдо-патриотическом угаре))
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