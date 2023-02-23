СКА вывел Зыкова и Комарова из списка травмированных

СКА вывел нападающих Никиту Комарова и Валентина Зыкова из списка травмированных.

Зыков не играет с 3 февраля. Форвард СКА получил перелом лицевой кости в матче с «Ак Барсом» после столкновения с Александром Радуловым. Он лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Зыков провел 53 матча, набрав 24 (8+16) очка.

Комаров не играет с 30 января. В 37 матчах сезона на его счету 4 (2+2) балла.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб