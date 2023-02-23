Роман Ротенберг: «В День защитника Отечества поздравляем мужественных людей, которые посвятили жизнь службе Родине. С 23 февраля!»

Теги СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил болельщиков с Днем защитника Отечества.

«С 23 февраля! В День защитника Отечества мы поздравляем мужественных людей, которые посвятили свою жизнь службе Родине в рядах Вооруженных сил и Военно-морского флота.

Отдаем дань уважения и говорим спасибо всем, кто служил или сейчас служит в армии, за их смелость и профессионализм, за верность долгу!

76 лет назад СКА появился на свет именно как армейский клуб, команда Ленинградского дома офицеров. Все наши легенды советских лет носили офицерские погоны. По сей день мы стараемся чтить армейские традиции – поэтому сегодня вновь, как и в предыдущие годы, проведем матч в особой форме.

От всей души желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, успехов в службе и личной жизни, семейного благополучия и счастья!» – написал главный тренер СКА.

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20 комментариев

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bulkin70
Ответ Мистер Блин
ну а что тебе ещё сказать, когда ж..а в опасности? почему продолжаете платить бешеные деньги в футболе и хоккее, какой сейчас от него толк без международных соревнований и нормальной конкуренции? людям носки, трусы и сети маскировочные шьют , а вы платите зп по 100 млн в год в одно тело, в чем логика этой страны?
И что если мы не участвуем сейчас в международных соревнованиях нужно теперь коньки на гвоздь вешать?
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Водяра
Ответ Антон
Он про какую Родину?
Израиль и IDF.
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nikki_on
Ответ alanburda
Какой Родине? Финляндии?
Так-то он в Ленинграде родился.
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chubrja
Кроме Ротенберга никто не поздравил? Спортс только про него и пишет.
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alanburda
Какой Родине? Финляндии?
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BillShen
Надо Марино отправить на фронт под бахмут. В штурмовой отряд Пригожина.
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NoWar
А Ротенберг служил?
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Мистер Блин
ну а что тебе ещё сказать, когда ж..а в опасности? почему продолжаете платить бешеные деньги в футболе и хоккее, какой сейчас от него толк без международных соревнований и нормальной конкуренции? людям носки, трусы и сети маскировочные шьют , а вы платите зп по 100 млн в год в одно тело, в чем логика этой страны?
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0
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Владимир Ш
Когда нет возможности поздравить какого-нибудь родственника...
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Быстров_Иуда
Поздравляем всех со сдачей Пскова и Нарвы в 18-ом году!
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Ярик01
Где срочную службу прошёл, армеец из Спортивного клуба Армии?
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furiking
А отечество для этого персонажа это Финляндия или Великобритания?
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Arty K.
Замечательно. А теперь - на финском, пожалуйста
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Savarona25
Перефразируя героя одного советского фильма: на их месте (защитников Отечества) мог бы быть я. Но Роман явно с этим не согласен. А фраза "желаю защитникам Отечества крепкого здоровья, успехов в службе и личной жизни, семейного благополучия и счастья" звучит несколько двусмысленно в текущих обстоятельствах.
+7
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adimsonekat
С праздником защитников. Всех, кто сейчас защищает свою землю.
+2
-6
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Антон
Он про какую Родину?
+7
-2
+5
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jonikmus
Посвятили ?300 к людей вроде как даже не спрашивали ,хотят ли они это делать
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Юрий Хоменко
Когда он тренировать успевает то?
+4
-2
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Амфитрион
Если часто просматривать хоккейные новости на спорте, начинает казаться что Роман наш следующий президент.
+26
-1
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Геннадий Тимченко
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
финские граждане они такие🤣
+19
-1
+18
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Кеша
Комментарий удален пользователем
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