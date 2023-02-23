Роман Ротенберг: «В День защитника Отечества поздравляем мужественных людей, которые посвятили жизнь службе Родине. С 23 февраля!»

поздравил болельщиков с Днем защитника Отечества.

«С 23 февраля! В День защитника Отечества мы поздравляем мужественных людей, которые посвятили свою жизнь службе Родине в рядах Вооруженных сил и Военно-морского флота.

Отдаем дань уважения и говорим спасибо всем, кто служил или сейчас служит в армии, за их смелость и профессионализм, за верность долгу!

76 лет назад появился на свет именно как армейский клуб, команда Ленинградского дома офицеров. Все наши легенды советских лет носили офицерские погоны. По сей день мы стараемся чтить армейские традиции – поэтому сегодня вновь, как и в предыдущие годы, проведем матч в особой форме.

От всей души желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, успехов в службе и личной жизни, семейного благополучия и счастья!» – написал главный тренер СКА.