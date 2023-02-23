Роман Ротенберг: «Зыков потерял очень много зубов. Теперь похож на Радулова»
Роман Ротенберг рассказал о восстановлении Валентина Зыкова после травмы.
3 февраля форвард СКА получил перелом лицевой кости в матче с «Ак Барсом» после столкновения с Александром Радуловым. Он лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.
Сегодня, 23 февраля, СКА вывел Зыкова из списка травмированных.
– Вы подводите Зыкова к плей-офф.
– Да, мы готовим Валентина к самым важным матчам. Зыков – лидер нашей команды, он нам очень нужен. Он восстановился в кратчайшие сроки, порадовал нас. Настоящий боец!
– Откройте секрет: сколько в итоге зубов потерял Валентин после стыка с Александром Радуловым?
– Зубов он потерял очень много. Но пусть это уже останется личной тайной самого Зыкова. Ну, а внешне он теперь стал похож на Радулова. А если серьезно, то эта ситуация сделала его сильнее. И мы держим удар!
– Поможет ли СКА вставить зубы Зыкову? Имплантологи оценивают этот ремонт в пару миллионов рублей.
– Мы всегда помогаем своим игрокам, – сказал главный тренер СКА.
😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб
Так что берегите зубы.
Если он потерял 10 зубов, то каждый зуб по 200 тыс, чего так дорого то