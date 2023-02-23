Роман Ротенберг: «Зыков потерял очень много зубов. Теперь похож на Радулова»

Теги СКА травмы Александр Радулов КХЛ Роман Ротенберг Валентин Зыков Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о восстановлении Валентина Зыкова после травмы.

3 февраля форвард СКА получил перелом лицевой кости в матче с «Ак Барсом» после столкновения с Александром Радуловым. Он лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

Сегодня, 23 февраля, СКА вывел Зыкова из списка травмированных.

– Вы подводите Зыкова к плей-офф.

– Да, мы готовим Валентина к самым важным матчам. Зыков – лидер нашей команды, он нам очень нужен. Он восстановился в кратчайшие сроки, порадовал нас. Настоящий боец!

– Откройте секрет: сколько в итоге зубов потерял Валентин после стыка с Александром Радуловым?

– Зубов он потерял очень много. Но пусть это уже останется личной тайной самого Зыкова. Ну, а внешне он теперь стал похож на Радулова. А если серьезно, то эта ситуация сделала его сильнее. И мы держим удар!

– Поможет ли СКА вставить зубы Зыкову? Имплантологи оценивают этот ремонт в пару миллионов рублей.

– Мы всегда помогаем своим игрокам, – сказал главный тренер СКА.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб

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7 комментариев

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Vadoniy
А это лечение не входит в медстраховку? В целом, здорово, это разве не травма, полученная на производстве, чтобы клуб мог мимо пройти?
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Максим Викторович
Здоровья Валентину после столь серьезной травмы!
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bold
Еще и за народные бабки зубы вставлять хоккеисту ? Совсем уже?)
0
-2
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Дина Мусина
Ответ АРХАТ
"Пара милионов..." Так что берегите зубы. Если он потерял 10 зубов, то каждый зуб по 200 тыс, чего так дорого то
Зубы видимо из брюликов ))
+1
-3
-2
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Veld
Ответ АРХАТ
"Пара милионов..." Так что берегите зубы. Если он потерял 10 зубов, то каждый зуб по 200 тыс, чего так дорого то
ну, кстати, если делать прям КАПЕЦ как дёшево импланты, в СПб, всё равно это 50к один зуб самый минимум. так что, цена ещё адекватно выглядит
+2
0
+2
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fedyuk
Зыков в тренде, подражает Радулову)
0
-1
-1
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АРХАТ
"Пара милионов..."
Так что берегите зубы.
Если он потерял 10 зубов, то каждый зуб по 200 тыс, чего так дорого то
0
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