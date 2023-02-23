Коледов о 0-4 от «Ак Барса» в плей-офф-2021: «Позорный сезон. Было тяжело, ничего не могли сделать, несмотря на желание выиграть»

Павел Коледов назвал позорным сезон-2020/21, в котором «Салават» проиграл «Ак Барсу» 0-4 в серии.

– Какой результат для вас, хоккеистов «Салавата Юлаева», будет успешным весной?

– Команда всегда настраивается на победу! Что бы ни произошло, мы настраиваемся выиграть кубок. У меня нет других целей! Я каждый плей-офф выхожу с этими мыслями, не только я, но и каждый в «Салавате Юлаеве».

Понятно, был позорный сезон, когда проиграли серию «Ак Барсу» 0-4. Было тяжело, ничего не могли сделать, несмотря на желание выиграть, ребята травмировались, ложились под шайбу. Не получилось, но это хоккей, это спорт!

Также можно вспомнить сезон, когда мы выбили «Магнитку» в первом раунде плей-офф, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

Гендиректор «Салавата»: «Задача, поставленная главой Башкирии, всегда одна – Кубок Гагарина. И мы не можем проиграть «Ак Барсу»