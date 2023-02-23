Гендиректор «Салавата»: «Задача, поставленная главой Башкирии, всегда одна – Кубок Гагарина. И мы не можем проиграть «Ак Барсу»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Политика Радий Хабиров Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» рассказал о задаче, которую поставил глава Башкирии.

‒ Глава Башкирии Радий Хабиров любит хоккей, он сам часто выходил на лед, но, к сожалению, в одной из игр получил травму и пока прекратил тренировки. Тем не менее он живо интересуется клубом. Какие задачи ставит руководитель республики перед ХК «Салават Юлаев»?

– Когда Радий Фаритович приходил на тренировки, мы, конечно, всегда затрагивали дела в команде. Это очень хорошо, что у нас есть такой контакт. Глава республики хорошо знает команду, возникающие в клубе вопросы. Он сам был профессиональным спортсменом и прекрасно понимает, что такое спорт.

Радий Фаритович понимает, что команда – это сложный механизм. В политике, кстати, тоже присутствует понятие команда. И в работе этой команды тоже бывает очень непросто. При этом он не допускает того, чтобы мы работали только с оглядкой на руководителя региона. Понимает, что внутреннее напряжение может привести к принятию неправильных решений.

В этой части Радий Фаритович дает нам право на принятие самостоятельных решений. Безусловно, есть вопросы, которые мы с ним в обязательном порядке обсуждаем. Глава республики согласен с тем, что команда после отъезда легионеров и прихода молодых игроков переживает переходной этап. В то же время не думаю, что у нас есть право его затягивать.

Задача, поставленная главой республики, всегда одна – это Кубок Гагарина. Да, и конечно, мы по-прежнему не можем проиграть «Ак Барсу», – сказал Ринат Баширов.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Рашит Рафгатович
Маразм это упираться, отстаивая свои слова не имеющие основания и аргументации ))) вы когда платите за хлеб в магазине, это деньги покупателя или уже магазина ???))) Вы хотя бы просто тупо вбейте, что такое Госбюджет и увидите, что это ДОХОД со сборов, а ни как ни деньги людей ))) как только вы отдали деньги, заплатили налог, всё, это не ваши деньги и вы на них не можете претендовать )))Вы думаете что выплачивая налоги делаете Государству одолжение ??? Вы платите налоги, чтобы тупо не сесть в тюрьму или не нарваться на штраф, за не уплату налогов )))
Ясно. Вы либо необразованный пень, либо мелкий башкирский чиновник. А может и всё вместе. Адьос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашит Рафгатович
Ответ Сергей Орлов
Великолепно. Граждане платят налоги, они поступают в бюджет и, хоп, они уже "государственные". Никаких "государственных" денег не существует, есть деньги налогоплательщиков, тратить которые на профессиональный хоккейный клуб это маразм.
Маразм это упираться, отстаивая свои слова не имеющие основания и аргументации ))) вы когда платите за хлеб в магазине, это деньги покупателя или уже магазина ???))) Вы хотя бы просто тупо вбейте, что такое Госбюджет и увидите, что это ДОХОД со сборов, а ни как ни деньги людей ))) как только вы отдали деньги, заплатили налог, всё, это не ваши деньги и вы на них не можете претендовать )))Вы думаете что выплачивая налоги делаете Государству одолжение ??? Вы платите налоги, чтобы тупо не сесть в тюрьму или не нарваться на штраф, за не уплату налогов )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Рашит Рафгатович
РБ это Республика Башкортостан, которая является владельцем СЮ. Налогоплательщики платят налоги, но БЮДЖЕТНЫЕ деньги уже являются не народными, а Государственными, так что вы ни за что не платите... И да, РБ финансирует СЮ за счет дивидендов от Башнефти. Иногда думайте или изучайте тему ))
Великолепно. Граждане платят налоги, они поступают в бюджет и, хоп, они уже "государственные". Никаких "государственных" денег не существует, есть деньги налогоплательщиков, тратить которые на профессиональный хоккейный клуб это маразм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашит Рафгатович
Ответ Сергей Орлов
Так в этом и беда. И спонсирует СЮ не мифическая РБ, а налогоплательщики.
задаете в Яндексе запрос "за счет чего финансируется салават юлаев" и получаете простой и понятный ответ ))) "«Салават» финансируется через «Фонд социальных целевых программ», который на 100% принадлежит Башкортостану и куда перечисляет деньги «Башнефть»."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашит Рафгатович
Ответ Сергей Орлов
Так в этом и беда. И спонсирует СЮ не мифическая РБ, а налогоплательщики.
РБ это Республика Башкортостан, которая является владельцем СЮ. Налогоплательщики платят налоги, но БЮДЖЕТНЫЕ деньги уже являются не народными, а Государственными, так что вы ни за что не платите... И да, РБ финансирует СЮ за счет дивидендов от Башнефти. Иногда думайте или изучайте тему ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Рашит Рафгатович
А теперь представь на секунду то, что ты написал ))) СЮ спонсирует РБ, а в НХЛ владельцы частники...
Так в этом и беда. И спонсирует СЮ не мифическая РБ, а налогоплательщики.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашит Рафгатович
болтать и в телеге писаниной заниматься можно как Баширов... а Хабиров и Баширов понимают, что с такой скамейкой короткой, это максимум дойти до финала и там бездарно проиграть из-за нехватки игроков...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рамис Зарипов
Вы откройте ему тайну, что для того чтобы играть в финале КГ и тем более победить в нем необходимо финансирование на уровне тех, кому мы не можем по прежнему проиграть!!! Цирк !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашит Рафгатович
Ответ Сергей Орлов
А теперь представьте, что задачу на сезон команде Бостон Брюинз ставит губернатор Массачусетса.
А теперь представь на секунду то, что ты написал ))) СЮ спонсирует РБ, а в НХЛ владельцы частники...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
йозе марино
надеюсь он это все говарит из за бюджета..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
А теперь представьте, что задачу на сезон команде Бостон Брюинз ставит губернатор Массачусетса.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dr Gonzo
Ответ Рома Павлычев
Главное чтобы не повторилось, как 2 года назад, когда со своими легионерами 4:0 отлетели от АБ
Да пусть повторится. В финале конференции. Мы точно не против)
А вообще есть ощущение, что шансы на зелёное дерби в финале конференции реально высоки. Прямо сейчас наверное две самые бодрые команды на Востоке. По сетке варианты сыграть в финале будут, даже если СЮ останется четвертым. Ну а как там все сложится, посмотрим.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рома Павлычев
Главное чтобы не повторилось, как 2 года назад, когда со своими легионерами 4:0 отлетели от АБ
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий