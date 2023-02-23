Гендиректор «Салавата»: «Задача, поставленная главой Башкирии, всегда одна – Кубок Гагарина. И мы не можем проиграть «Ак Барсу»

Гендиректор «Салавата» рассказал о задаче, которую поставил глава Башкирии.

‒ Глава Башкирии Радий Хабиров любит хоккей, он сам часто выходил на лед, но, к сожалению, в одной из игр получил травму и пока прекратил тренировки. Тем не менее он живо интересуется клубом. Какие задачи ставит руководитель республики перед ХК « »?

– Когда Радий Фаритович приходил на тренировки, мы, конечно, всегда затрагивали дела в команде. Это очень хорошо, что у нас есть такой контакт. Глава республики хорошо знает команду, возникающие в клубе вопросы. Он сам был профессиональным спортсменом и прекрасно понимает, что такое спорт.

Радий Фаритович понимает, что команда – это сложный механизм. В политике, кстати, тоже присутствует понятие команда. И в работе этой команды тоже бывает очень непросто. При этом он не допускает того, чтобы мы работали только с оглядкой на руководителя региона. Понимает, что внутреннее напряжение может привести к принятию неправильных решений.

В этой части Радий Фаритович дает нам право на принятие самостоятельных решений. Безусловно, есть вопросы, которые мы с ним в обязательном порядке обсуждаем. Глава республики согласен с тем, что команда после отъезда легионеров и прихода молодых игроков переживает переходной этап. В то же время не думаю, что у нас есть право его затягивать.

Задача, поставленная главой республики, всегда одна – это . Да, и конечно, мы по-прежнему не можем проиграть « », – сказал Ринат Баширов.