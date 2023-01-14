Коледов о 2:0 с «Адмиралом»: «Игра шла за четыре очка. Сыграли на результат, от обороны»

Теги Салават Юлаев КХЛ Павел Коледов Адмирал Хоккей

Павел Коледов подвел итоги матча против «Адмирала» (2:0).

– После игр, которые мы провели в этом году, потратили достаточно сил, сегодня сыграли на результат, от обороны. Забили свои моменты, несколько не забили, но получилось так, как получилось. 

На второй период вышли чуть-чуть неготовыми. Хорошо, что не пропустили, были моменты и в конце периода. Надо было сыграть правильно, перевести шайбу в зону соперника и больше играть там. 

– «Адмирал» является конкурентом «Салавата» по турнирной таблице. Насколько важно было взять два очка? 

– Игра шла за четыре очка. Можно сказать, сыграли неплохо. 

– Следующий матч против «Металлурга». Игры с топ-командами в 2023 году добавляет дополнительный настрой?

– С «Магниткой» играли недавно, поэтому все изучили и мы, и они. Будет тяжелый матч, посмотрим, что получится. Мы хорошо сыграли в Магнитогорске, надо придерживаться этой игры, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий