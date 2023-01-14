Коледов о 2:0 с «Адмиралом»: «Игра шла за четыре очка. Сыграли на результат, от обороны»

подвел итоги матча против « » (2:0).

– После игр, которые мы провели в этом году, потратили достаточно сил, сегодня сыграли на результат, от обороны. Забили свои моменты, несколько не забили, но получилось так, как получилось.

На второй период вышли чуть-чуть неготовыми. Хорошо, что не пропустили, были моменты и в конце периода. Надо было сыграть правильно, перевести шайбу в зону соперника и больше играть там.

– «Адмирал» является конкурентом «Салавата» по турнирной таблице. Насколько важно было взять два очка?

– Игра шла за четыре очка. Можно сказать, сыграли неплохо.

– Следующий матч против «Металлурга». Игры с топ-командами в 2023 году добавляет дополнительный настрой?

– С «Магниткой» играли недавно, поэтому все изучили и мы, и они. Будет тяжелый матч, посмотрим, что получится. Мы хорошо сыграли в Магнитогорске, надо придерживаться этой игры, – сказал защитник « ».