Козлов о 5-й победе подряд: «Ребята поняли, как правильно играть в хоккей, проявляют самоотдачу, ловят на себя шайбы. Мы заряжены на борьбу»

Теги Авангард Салават Юлаев болельщики Виктор Козлов КХЛ Андрей Кареев Павел Коледов Родион Амиров Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (3:1). 

– Хороший был матч с нашей стороны. В начале «Авангард» действовал неплохо, были хорошие позиционные атаки. Мы грамотно сыграли в обороне, Андрей Кареев здорово действовал в воротах. Был виден настрой, нацеленность и желание. Хочу отметить тройку Картаева, они создали два гола, хорошо сыграли и в обороне, и в атаке.

– Делали акцент на втором периоде, чтобы накладывать смены?

– Мы делали акцент на том, чтобы грамотно меняться. Прессинговали, сразу не откатывались назад. Из-за этого создали второй гол.

– Важно остаться на втором месте? «Металлург» сейчас проигрывает…

– Это все до следующего матча. До шестого места в конференции все плотно идут. Сейчас главное – поймать свою игру. Мы сконцентрированы на своем хоккее, на том, чтобы делать все правильно. От этого зависит результат.

– Можно сказать, что сейчас вы нашли свой хоккей, который приносит победы?

– Я доволен, как сыграли сегодня. Когда нужно, хорошо оборонялись, когда необходимо – атаковали. Выигрывали единоборства. Мы постепенно ищем свой хоккей.

– Сегодняшний матч был посвящен Родиону Амирову. Какие эмоции от этого у вас?

– Извините, мне надо было начать с этого пресс-конференцию. Когда вывесили баннер с Алалыкиным, который рисует сердце, это особенные чувства. Спасибо болельщикам, которые сделали это. Большая и важная акция, особенно для нас.

Мы знаем, с чем Родион борется, его очень любит команда. У нас дружный коллектив, все искренне друг друга поддерживают и переживают.

– За счет чего «Салават» проводит хороший отрезок?

– Тренировки не поменялись, сочетания изменили. Ребята поняли, как правильно играть в хоккей, проявляют самоотдачу, ловят на себя шайбы. Мы принимаем удар соперника. Заряжены на борьбу и самоотдачу.

– Что с Коледовым?

– Немного приболел. Будем смотреть на состояние. Надеемся, в следующем матче он сыграет, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» выиграл 5-й матч подряд

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5 комментариев

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Футбольные Сливки
Козлов ребята поняли
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Амин Манн
Интересный расклад у Салавата на востоке)) были 6, стали 2 на востоке, походу до конца ни-че-го неизвестно будет кто на кого выйдет в ПО.
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Александр Буркин
Главное сохранение этого настроя и наигрывать комбинации, заготовки) Давайте парни надо набирать обороты 🙏💪
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Кеша
Хороший результат. Козлов в бытность игроком сменил более 10 клубов . Я уверен, что в каждом взял для себя самое лучшее . Надеюсь задержится в Уфе . Не молодой уже скакать. Станешь своим «Билялетдиновым» для Салавата Юлаева . Только нужны трофеи .
+7
-1
+6
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mihany12
Удачи!
Хороший коллектив, сплоченный и без звёзд!
+4
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+4
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