Козлов о 5-й победе подряд: «Ребята поняли, как правильно играть в хоккей, проявляют самоотдачу, ловят на себя шайбы. Мы заряжены на борьбу»

прокомментировал победу в матче с « » (3:1).

– Хороший был матч с нашей стороны. В начале «Авангард» действовал неплохо, были хорошие позиционные атаки. Мы грамотно сыграли в обороне, здорово действовал в воротах. Был виден настрой, нацеленность и желание. Хочу отметить тройку Картаева, они создали два гола, хорошо сыграли и в обороне, и в атаке.

– Делали акцент на втором периоде, чтобы накладывать смены?

– Мы делали акцент на том, чтобы грамотно меняться. Прессинговали, сразу не откатывались назад. Из-за этого создали второй гол.

– Важно остаться на втором месте? «Металлург» сейчас проигрывает…

– Это все до следующего матча. До шестого места в конференции все плотно идут. Сейчас главное – поймать свою игру. Мы сконцентрированы на своем хоккее, на том, чтобы делать все правильно. От этого зависит результат.

– Можно сказать, что сейчас вы нашли свой хоккей, который приносит победы?

– Я доволен, как сыграли сегодня. Когда нужно, хорошо оборонялись, когда необходимо – атаковали. Выигрывали единоборства. Мы постепенно ищем свой хоккей.

– Сегодняшний матч был посвящен . Какие эмоции от этого у вас?

– Извините, мне надо было начать с этого пресс-конференцию. Когда вывесили баннер с Алалыкиным, который рисует сердце, это особенные чувства. Спасибо болельщикам, которые сделали это. Большая и важная акция, особенно для нас.

Мы знаем, с чем Родион борется, его очень любит команда. У нас дружный коллектив, все искренне друг друга поддерживают и переживают.

– За счет чего «Салават» проводит хороший отрезок?

– Тренировки не поменялись, сочетания изменили. Ребята поняли, как правильно играть в хоккей, проявляют самоотдачу, ловят на себя шайбы. Мы принимаем удар соперника. Заряжены на борьбу и самоотдачу.

– Что с ?

– Немного приболел. Будем смотреть на состояние. Надеемся, в следующем матче он сыграет, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» выиграл 5-й матч подряд