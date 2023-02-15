Козлов о 5-й победе подряд: «Ребята поняли, как правильно играть в хоккей, проявляют самоотдачу, ловят на себя шайбы. Мы заряжены на борьбу»
Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (3:1).
– Хороший был матч с нашей стороны. В начале «Авангард» действовал неплохо, были хорошие позиционные атаки. Мы грамотно сыграли в обороне, Андрей Кареев здорово действовал в воротах. Был виден настрой, нацеленность и желание. Хочу отметить тройку Картаева, они создали два гола, хорошо сыграли и в обороне, и в атаке.
– Делали акцент на втором периоде, чтобы накладывать смены?
– Мы делали акцент на том, чтобы грамотно меняться. Прессинговали, сразу не откатывались назад. Из-за этого создали второй гол.
– Важно остаться на втором месте? «Металлург» сейчас проигрывает…
– Это все до следующего матча. До шестого места в конференции все плотно идут. Сейчас главное – поймать свою игру. Мы сконцентрированы на своем хоккее, на том, чтобы делать все правильно. От этого зависит результат.
– Можно сказать, что сейчас вы нашли свой хоккей, который приносит победы?
– Я доволен, как сыграли сегодня. Когда нужно, хорошо оборонялись, когда необходимо – атаковали. Выигрывали единоборства. Мы постепенно ищем свой хоккей.
– Сегодняшний матч был посвящен Родиону Амирову. Какие эмоции от этого у вас?
– Извините, мне надо было начать с этого пресс-конференцию. Когда вывесили баннер с Алалыкиным, который рисует сердце, это особенные чувства. Спасибо болельщикам, которые сделали это. Большая и важная акция, особенно для нас.
Мы знаем, с чем Родион борется, его очень любит команда. У нас дружный коллектив, все искренне друг друга поддерживают и переживают.
– За счет чего «Салават» проводит хороший отрезок?
– Тренировки не поменялись, сочетания изменили. Ребята поняли, как правильно играть в хоккей, проявляют самоотдачу, ловят на себя шайбы. Мы принимаем удар соперника. Заряжены на борьбу и самоотдачу.
– Что с Коледовым?
– Немного приболел. Будем смотреть на состояние. Надеемся, в следующем матче он сыграет, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
Хороший коллектив, сплоченный и без звёзд!