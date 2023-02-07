Агент Радулова о травме Зыкова: «По улыбке Саши можно понять, что каждый хоккеист к такому готов. Думаю, между ними не осталось обид или злобы»

Агент Александра Радулова высказался о травме форварда СКА Валентина Зыкова.

Игрок получил перелом лицевой кости в матче с « » после столкновения с Радуловым. Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

«Могу сказать, что Александр совершенно точно после игры общался с Зыковым и интересовался его здоровьем. Не знаю, о чем они говорили, но такое было.

Это хоккей, такое бывает. По улыбке Саши можно понять, что каждый хоккеист к такому готов. Поэтому думаю, между ними не осталось обид или злобы.

По поводу судейства не могу ничего говорить. Решение выдает судья, а не я. Тут не произошло чего-то страшного. Это был спортивный момент», — сказал .

Роман Ротенберг: «Зыков мог завершить карьеру. У него сотрясение мозга, перелом носовых пазух, сломана верхняя челюсть»

Радулов о травме Зыкова: «Написал ему сообщение. Увидел, что он хочет применить силовой прием и был готов. Это хоккей»

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб