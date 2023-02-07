Агент Радулова о травме Зыкова: «По улыбке Саши можно понять, что каждый хоккеист к такому готов. Думаю, между ними не осталось обид или злобы»
Агент Александра Радулова высказался о травме форварда СКА Валентина Зыкова.
Игрок получил перелом лицевой кости в матче с «Ак Барсом» после столкновения с Радуловым. Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.
«Могу сказать, что Александр совершенно точно после игры общался с Зыковым и интересовался его здоровьем. Не знаю, о чем они говорили, но такое было.
Это хоккей, такое бывает. По улыбке Саши можно понять, что каждый хоккеист к такому готов. Поэтому думаю, между ними не осталось обид или злобы.
По поводу судейства не могу ничего говорить. Решение выдает судья, а не я. Тут не произошло чего-то страшного. Это был спортивный момент», — сказал Юрий Николаев.
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