Курдин о том, что Гусев не играет: «У него нет конфликта в СКА, нет травм. Он готовится к плей-офф. В клубе дали Никите отдохнуть»

Теги СКА травмы КХЛ Никита Гусев Никита Кучеров Николай Прохоркин Валентин Зыков Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин высказался о том, что Никита Гусев не играет за СКА.

30-летний нападающий пропустил четыре последних матча команды.

«Как я знаю, у Никиты все нормально со здоровьем. Просто ему дали отдохнуть. Он мне звонил, поздравлял с днем рождения. Я его спросил, почему он не играет. Никита ответил, что у него нет никаких травм. Он готовится к плей-офф. И у него нет конфликта в СКА.

Я считаю, что в клубе правильно дали Гусеву отдохнуть. Во-первых, так избегаешь риска травм. Посмотрите, сколько форвардов уже потерял СКА. Недавно вот вылетели Николай Прохоркин и Валентин Зыков.

Во-вторых, этот чемпионат КХЛ уникально длинный, каждый клуб проводит по 68 матчей. Никите нужно отдохнуть перед плей-офф, чтобы быть более свежим. Вспоминаю, как другой мой ученик Никита Кучеров из-за операции пропустил весь регулярный чемпионат. Но вышел в плей-офф и стал там лучшим бомбардиром, завоевав Кубок Стэнли. Вот и Гусеву нужно перезагрузиться.

Смотрите, он прошел три месяца без спадов, набирая больше очка за матч, чуть ли не в лучшие бомбардиры КХЛ вышел. Под плей-офф ему просто нужна свежесть, – сказал первый тренер Гусева.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Просто напомню, что этот персонаж бьёт своих учеников.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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