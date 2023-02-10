Курдин о том, что Гусев не играет: «У него нет конфликта в СКА, нет травм. Он готовится к плей-офф. В клубе дали Никите отдохнуть»
Геннадий Курдин высказался о том, что Никита Гусев не играет за СКА.
30-летний нападающий пропустил четыре последних матча команды.
«Как я знаю, у Никиты все нормально со здоровьем. Просто ему дали отдохнуть. Он мне звонил, поздравлял с днем рождения. Я его спросил, почему он не играет. Никита ответил, что у него нет никаких травм. Он готовится к плей-офф. И у него нет конфликта в СКА.
Я считаю, что в клубе правильно дали Гусеву отдохнуть. Во-первых, так избегаешь риска травм. Посмотрите, сколько форвардов уже потерял СКА. Недавно вот вылетели Николай Прохоркин и Валентин Зыков.
Во-вторых, этот чемпионат КХЛ уникально длинный, каждый клуб проводит по 68 матчей. Никите нужно отдохнуть перед плей-офф, чтобы быть более свежим. Вспоминаю, как другой мой ученик Никита Кучеров из-за операции пропустил весь регулярный чемпионат. Но вышел в плей-офф и стал там лучшим бомбардиром, завоевав Кубок Стэнли. Вот и Гусеву нужно перезагрузиться.
Смотрите, он прошел три месяца без спадов, набирая больше очка за матч, чуть ли не в лучшие бомбардиры КХЛ вышел. Под плей-офф ему просто нужна свежесть, – сказал первый тренер Гусева.
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