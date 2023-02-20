Роман Ротенберг: «В СКА есть травмированные, которые должны скоро выйти. Тех, кто потерял зубы, тоже ждем»

Теги СКА травмы КХЛ Никита Гусев Роман Ротенберг Валентин Зыков Никита А. Попугаев Хоккей

Роман Ротенберг поделился мыслями об игре Никиты Попугаева.

– У вас во второй бригаде большинства выходит Никита Попугаев. Насколько это связано с травмой Валентина Зыкова? Больше праворуких нападающих нет? У Попугаева ноль голов после обмена из «Сочи», с чем связываете такую голевую засуху?

– В целом, мы забили больше всех голов. Попугаев играет на команду, как и все. По самоотдаче вопросов нет. Были хорошие моменты [в матче с «Трактором»]. Если вы посмотрите, как мы забили в большинстве, то Попугаев был на льду. Он вносит свой вклад, как может. Играет на команду.

У нас есть еще праворукий игрок – хорошо известный вам Никита Гусев. Есть травмированные, которые должны скоро выйти. Тех, кто потерял зубы, тоже ждем. Ничего страшного – это хоккей, мужская игра. Все впереди.

Мы можем забивать еще больше. Забили много, но вопрос, сколько мы не забили. У Попугаева были хорошие моменты, как и у других ребят, будем это тренировать, чтобы добавить в реализации голевых моментов, – сказал главный тренер СКА.

Напомним, форвард СКА Валентин Зыков получил перелом лицевой кости в матче с «Ак Барсом» после столкновения с Александром Радуловым. Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
Ответ nikki_on
Будем надеяться в этом году СКА дойдёт как минимум до финала.
ска станет чемпионом а летом подпишет Ваню грецки и станет чемпионом чемпионов
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nikki_on
Ответ Кот Ученый
конечно ждем! удачи ска и Роману в плей-офф
Будем надеяться в этом году СКА дойдёт как минимум до финала.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nikki_on
Ответ ЧакЧак
шути пока...Минск вас вынесет в первом раунде !
Минск вынесет?)) Это даже в параллельной реальности не возможно)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧакЧак
шути пока...Минск вас вынесет в первом раунде !
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
Ответ Сульшер жги!
Четкий сарказм ! Браво
с детства за СКА!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сульшер жги!
Ответ Кот Ученый
конечно ждем! удачи ска и Роману в плей-офф
Четкий сарказм ! Браво
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
конечно ждем! удачи ска и Роману в плей-офф
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий