Роман Ротенберг: «В СКА есть травмированные, которые должны скоро выйти. Тех, кто потерял зубы, тоже ждем»

поделился мыслями об игре Никиты Попугаева.

– У вас во второй бригаде большинства выходит . Насколько это связано с травмой Валентина Зыкова? Больше праворуких нападающих нет? У Попугаева ноль голов после обмена из «Сочи», с чем связываете такую голевую засуху?

– В целом, мы забили больше всех голов. Попугаев играет на команду, как и все. По самоотдаче вопросов нет. Были хорошие моменты [в матче с «Трактором»]. Если вы посмотрите, как мы забили в большинстве, то Попугаев был на льду. Он вносит свой вклад, как может. Играет на команду.

У нас есть еще праворукий игрок – хорошо известный вам . Есть травмированные, которые должны скоро выйти. Тех, кто потерял зубы, тоже ждем. Ничего страшного – это хоккей, мужская игра. Все впереди.

Мы можем забивать еще больше. Забили много, но вопрос, сколько мы не забили. У Попугаева были хорошие моменты, как и у других ребят, будем это тренировать, чтобы добавить в реализации голевых моментов, – сказал главный тренер СКА.

Напомним, форвард СКА Валентин Зыков получил перелом лицевой кости в матче с «Ак Барсом» после столкновения с Александром Радуловым. Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб