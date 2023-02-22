НХЛ. «Айлендерс» примут «Виннипег», «Аризона» сыграет с «Калгари», «Даллас» против «Чикаго»

Теги результаты Айлендерс Чикаго Калгари Даллас Аризона НХЛ Виннипег Хоккей

«Айлендерс» примут «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Аризона» сыграет с «Калгари», «Даллас» – с «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Виннипег
Дата проведения
23 февраля, 03.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Калгари
Дата проведения
23 февраля, 05.30, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Чикаго
Дата проведения
23 февраля, 05.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария

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Дмитрий
Похоже, Айлы выиграют Виннипега, вини в таблице стоит нормально, а Айлам кровь из носа победа нужна, за Айлов!
+1
0
+1
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Суворов Антон
Где-то вздрогнул Саня Ижевский..

Холодно у них на галерке..

Холодно..
+1
0
+1
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Суворов Антон
Сегодня Виннипег..

Они серьезно настроенны на плей-офф в этом сезоне.. Но.. Болелы - фанатье Виннипега - шансов у вас против этих Айлендерс нет! Их просто нет!

Потому что наши бойцы будут выжигать лед за себя! И за травмированных товарищей!

А ещё у нас есть Бо, вратарский тандем, защита и схемы тренера Ламберта!

Айлендерс!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Ференцвароша
Атака у островов наполовину - это Бриджпорт Айлендерс. Одни из главных лидеров атак травмированы. Тем не менее иного пути нет, надо побеждать и выходить в ПО!
За схемы тренера Ламберта! За Айлендерс! Yes! Yes! Yes! Yes!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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