НХЛ. «Айлендерс» примут «Виннипег», «Аризона» сыграет с «Калгари», «Даллас» против «Чикаго»
«Айлендерс» примут «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Аризона» сыграет с «Калгари», «Даллас» – с «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 февраля, 03.00, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 23 февраля, 05.30, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 23 февраля, 05.30, «American Airlines Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Холодно у них на галерке..
Холодно..
Они серьезно настроенны на плей-офф в этом сезоне.. Но.. Болелы - фанатье Виннипега - шансов у вас против этих Айлендерс нет! Их просто нет!
Потому что наши бойцы будут выжигать лед за себя! И за травмированных товарищей!
А ещё у нас есть Бо, вратарский тандем, защита и схемы тренера Ламберта!
Айлендерс!
За схемы тренера Ламберта! За Айлендерс! Yes! Yes! Yes! Yes!