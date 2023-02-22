У Самсонова 20 побед в 29 матчах за «Торонто» – 2-й результат в истории клуба
Илья Самсонов одержал 20 побед в 29 матчах за «Торонто» – 2-й результат в истории клуба.
26-летний вратарь «Лифс» отразил 29 бросков из 32 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:3).
В 29 играх сезона у россиянина 20 побед (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,40).
Быстрее первые 20 побед в составе канадского клуба одерживал только нынешний вратарь «Эдмонтона» Джек Кэмпбелл (в 27 играх, 2019/20 и 2020/21).
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