У Самсонова 20 побед в 29 матчах за «Торонто» – 2-й результат в истории клуба

одержал 20 побед в 29 матчах за « » – 2-й результат в истории клуба.

26-летний вратарь «Лифс» отразил 29 бросков из 32 в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:3).

В 29 играх сезона у россиянина 20 побед (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,40).

Быстрее первые 20 побед в составе канадского клуба одерживал только нынешний вратарь «Эдмонтона» (в 27 играх, 2019/20 и 2020/21).