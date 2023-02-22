Дементьев о зарплатах игроков КХЛ: «Радовать фанатов, зарабатывать большие деньги, получать мешок травм – все идет вкупе. Многие болельщики это не замечают»

высказался о публикации зарплат игроков Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Во-первых, нужно понимать, что преследуют люди, которые публикуют такую информацию. Лига официально это не раскрывает.

Во главу угла встает этический вопрос. Если информация достоверна, она может быть интересна людям в хоккее, но зачем это раскрывать? Такие публикации могут вызвать разные чувства у болельщиков и специалистов.

Эти средства, которые зарабатываются хоккеистами, очень дороги. Занимаясь профессиональным спортом, особенно таким, как хоккей, сложно не получить серьезных травм. Я не знаю ни одного игрока, который после окончания карьеры не занимается своим здоровьем.

Радовать болельщиков, зарабатывать большие деньги, получать мешок травм и проблем после карьеры – все идет вкупе. Многие болельщики это не замечают. Но я могу судить по своим клиентам, через что они проходят.

– В публикуют зарплаты. У нас другая ситуация?

– Не другая, просто лигой принято такое решение. Надо раскрывать зарплаты во всех видах спорта и компаниях. Не смотрите только на хоккей, – сказал хоккейный агент.

У Найта и Шалунова самая высокая зарплата в КХЛ – 90 млн рублей. Радулов и Ткачев из «Авангарда» – в топ-5 («СЭ»)