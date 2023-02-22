Дементьев о зарплатах игроков КХЛ: «Радовать фанатов, зарабатывать большие деньги, получать мешок травм – все идет вкупе. Многие болельщики это не замечают»

Теги травмы болельщики НХЛ КХЛ Алексей Дементьев деньги Хоккей

Алексей Дементьев высказался о публикации зарплат игроков Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Во-первых, нужно понимать, что преследуют люди, которые публикуют такую информацию. Лига официально это не раскрывает.

Во главу угла встает этический вопрос. Если информация достоверна, она может быть интересна людям в хоккее, но зачем это раскрывать? Такие публикации могут вызвать разные чувства у болельщиков и специалистов.

Эти средства, которые зарабатываются хоккеистами, очень дороги. Занимаясь профессиональным спортом, особенно таким, как хоккей, сложно не получить серьезных травм. Я не знаю ни одного игрока, который после окончания карьеры не занимается своим здоровьем.

Радовать болельщиков, зарабатывать большие деньги, получать мешок травм и проблем после карьеры – все идет вкупе. Многие болельщики это не замечают. Но я могу судить по своим клиентам, через что они проходят.

– В НХЛ публикуют зарплаты. У нас другая ситуация?

– Не другая, просто лигой принято такое решение. Надо раскрывать зарплаты во всех видах спорта и компаниях. Не смотрите только на хоккей, – сказал хоккейный агент.

У Найта и Шалунова самая высокая зарплата в КХЛ – 90 млн рублей. Радулов и Ткачев из «Авангарда» – в топ-5 («СЭ»)

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валера Синюков
А разве сталевары, шахтеры, работники химических предприятий, люди работающие в заполярье и ещё множество профессий не отдают своё здоровье? А военные, что на Украине, что про них сказать? А их зарплаты официально публикуют, но спортсмены у нас оказывается особая каста, про них лучше не говорить и ничего не писать, вот как то так получается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Суворов Антон
А что плохого быть успешным?

Ты заработал, заплатил налоги.. Ты гордиться должен, что каждый час твоего времени, достойно оплачивается заключённым контрактом!

Непонятен подход, всё скрыть, всё спрятать..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ole Gunor
Тяжело парням, мы все поняли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
А разве есть такая работа, которая не забирает здоровье?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny Trifonov
в НХЛ лига и клубы зарабатывают, а у нас сидят на госбабле либо от правительства регионов, либо от госкомпаний ,почти все. Тратить нужно сколько зарабатываете.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sed3009
Чталевар тоже не уйдет на пенсию здоровым. В любом случае не хоккеисты виноваты в больших суммах контракта.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий