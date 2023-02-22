О′Райлли о Марнере: «Играть с ним гораздо приятнее, чем против него»
Райан О′Райлли высказался об игре в звене с Митчем Марнером и Джоном Таваресом.
В матче с «Баффало» (6:3) хоккеисты набрали в общей сложности 13 очков.
«Марнер? Гораздо приятнее играть с ним, чем против него, это точно.
Как в случае с первым голом. Я просто шел на ворота, и шайба оказалась у меня. Передо мной широко открытые ворота.
Передачи, которые он делает, такие динамичные, такие опасные. Как и Джонни. Они очень много работают», – сказал нападающий «Торонто».
В 3 матчах после обмена из «Сент-Луиса» О′Райлли набрал 5 (3+2) очков при полезности «+1».
О’Райлли сделал хет-трик в 3-м матче за «Торонто» – против «Баффало»
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