О′Райлли о Марнере: «Играть с ним гораздо приятнее, чем против него»

Теги Торонто НХЛ Джон Таварес Райан О′Райлли Митч Марнер Хоккей

Райан О′Райлли высказался об игре в звене с Митчем Марнером и Джоном Таваресом.

В матче с «Баффало» (6:3) хоккеисты набрали в общей сложности 13 очков.

«Марнер? Гораздо приятнее играть с ним, чем против него, это точно.

Как в случае с первым голом. Я просто шел на ворота, и шайба оказалась у меня. Передо мной широко открытые ворота.

Передачи, которые он делает, такие динамичные, такие опасные. Как и Джонни. Они очень много работают», – сказал нападающий «Торонто».

В 3 матчах после обмена из «Сент-Луиса» О′Райлли набрал 5 (3+2) очков при полезности «+1».

О’Райлли сделал хет-трик в 3-м матче за «Торонто» – против «Баффало»

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2 комментария

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Максим Макеев
Ответ Kuzhener
А кто у них центр? РОР или Таварес?
о райлли
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kuzhener
А кто у них центр? РОР или Таварес?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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