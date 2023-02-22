Набоков о буме российских вратарей в НХЛ: «Самые большие изменения были в подготовке, финны внесли свой вклад. Реформа Третьяка тоже помогла»

высказался о буме российских вратарей в НХЛ.

– У вас есть объяснение, благодаря чему случился бум российских вратарей в НХЛ? На Матч всех звезд поехали сразу три голкипера из России – , , . Раньше такое представить было нельзя. Это из-за того, что в каждом клубе появилось по тренеру вратарей?

– Я не знаю в деталях, что в последние 10 лет происходит в КХЛ, как точно это работает. Но думаю, что и финские тренеры вратарей, которые приезжали в КХЛ, дали многое. Показали российским голкиперам и российским тренерам, как работать. Они внесли свой вклад в систему.

Наши тренеры вратарей проявляют себя практически в каждом клубе. И они продолжают работать, развивая эту систему. Раньше были один-два вратарских тренера в лиге, не существовало целой программы по подготовке голкиперов. А теперь такая программа есть в максимальном виде – как им технику ставить, как психологически настраивать. Эта тема поднята на высокий уровень.

– Президент ФХР Владислав Третьяк говорит, что сработал лимит на иностранных вратарей в Суперлиге, который он в свое время ввел.

– Может быть, и в этом есть правда. Через игры ты набираешься опыта. Но когда ты смотришь именно на техническую часть ребят – где руки, какая у них стойка, как они двигаются поперечно, как играют на штангах – вот это все оттачивается на тренировках. И только через игры оно не придет. И это результат работы тренеров по голкиперам, которые занимались ребятами. Сами спросите у российских вратарей – они точно скажут, кто им больше помог.

Подготовка – в этом за годы произошли самые большие изменения. Но игровая практика, которую обеспечила реформа Третьяка, тоже помогла, – сказал бывший вратарь сборной России, действующий тренер вратарей «Сан-Хосе».