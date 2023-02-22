Набоков о буме российских вратарей в НХЛ: «Самые большие изменения были в подготовке, финны внесли свой вклад. Реформа Третьяка тоже помогла»

Теги суперлига России ФХР Владислав Третьяк Евгений Набоков КХЛ Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Матч ТВ Хоккей

Евгений Набоков высказался о буме российских вратарей в НХЛ. 

– У вас есть объяснение, благодаря чему случился бум российских вратарей в НХЛ? На Матч всех звезд поехали сразу три голкипера из России – Василевский, Шестеркин, Сорокин. Раньше такое представить было нельзя. Это из-за того, что в каждом клубе КХЛ появилось по тренеру вратарей?

– Я не знаю в деталях, что в последние 10 лет происходит в КХЛ, как точно это работает. Но думаю, что и финские тренеры вратарей, которые приезжали в КХЛ, дали многое. Показали российским голкиперам и российским тренерам, как работать. Они внесли свой вклад в систему.

Наши тренеры вратарей проявляют себя практически в каждом клубе. И они продолжают работать, развивая эту систему. Раньше были один-два вратарских тренера в лиге, не существовало целой программы по подготовке голкиперов. А теперь такая программа есть в максимальном виде – как им технику ставить, как психологически настраивать. Эта тема поднята на высокий уровень.

– Президент ФХР Владислав Третьяк говорит, что сработал лимит на иностранных вратарей в Суперлиге, который он в свое время ввел.

– Может быть, и в этом есть правда. Через игры ты набираешься опыта. Но когда ты смотришь именно на техническую часть ребят – где руки, какая у них стойка, как они двигаются поперечно, как играют на штангах – вот это все оттачивается на тренировках. И только через игры оно не придет. И это результат работы тренеров по голкиперам, которые занимались ребятами. Сами спросите у российских вратарей – они точно скажут, кто им больше помог.

Подготовка – в этом за годы произошли самые большие изменения. Но игровая практика, которую обеспечила реформа Третьяка, тоже помогла, – сказал бывший вратарь сборной России, действующий тренер вратарей «Сан-Хосе». 

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9 комментариев

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Pitts
Ответ Ivan Sergeev
Какая там волна, господи. Кроме Раска и Ринне в принципе ничего особо стоящего не было. Но и они даже близко не Василевский с Шестеркиным. Хватит уже боготворить любого иностранца.
Я уж сам решу, чего хватит, а чего нет.

Раск и Ринне оба получше Шестёркина на дистанции карьеры. Вася крут, да, но теперь его контракт подточит ростер. И Бобровский был крут до своего многомиллионника.

При этом именно та волна и массовость вратарей из Финляндии вполне сравнима с нынешней волной и массовостью вратарей из России.
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Pitts
Ответ FaithDevotion
Согласен, что финны не создали прямо-таки суперзвёзд, не считая этой парочки, но всё же и Кипрусофф, и Лехтонен, и Ниеми в какие-то отрезки выглядели прямо очень годно, хоть пораньше и были
Марканен в финале играл.
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Orion_17
а нам говорили, что Третьяк только разваливаает хоккей, а тут вон оно как
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FaithDevotion
Ответ Ivan Sergeev
Какая там волна, господи. Кроме Раска и Ринне в принципе ничего особо стоящего не было. Но и они даже близко не Василевский с Шестеркиным. Хватит уже боготворить любого иностранца.
Согласен, что финны не создали прямо-таки суперзвёзд, не считая этой парочки, но всё же и Кипрусофф, и Лехтонен, и Ниеми в какие-то отрезки выглядели прямо очень годно, хоть пораньше и были
+1
0
+1
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Ivan Sergeev
Ответ Pitts
Так волна финских вратарей прошла по НХЛ как раз до, совсем недавно. Хуссо, Сарос - отголоски. Сейчас много наших и достаточно шведов.
Какая там волна, господи. Кроме Раска и Ринне в принципе ничего особо стоящего не было. Но и они даже близко не Василевский с Шестеркиным. Хватит уже боготворить любого иностранца.
+3
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+2
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Марс Досоев
Одно уж точно, российские хоккеисты одни из лучших. И это не шаблонный эпитет. Реально крутые.
+2
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Pitts
Ответ Ivan Sergeev
Какой вклад могли дать финские тренеры, если у самих финнов ни одного топового вратаря нет? Просто дали регулярную практику нашим парням, вот и получили результат.
Так волна финских вратарей прошла по НХЛ как раз до, совсем недавно. Хуссо, Сарос - отголоски. Сейчас много наших и достаточно шведов.
+3
0
+3
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Коэн Варвар
Секундочку! Любой посетитель спортса знает, что Третьяк только и делает, что разваливает наш хоккей
+6
-3
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Ivan Sergeev
Какой вклад могли дать финские тренеры, если у самих финнов ни одного топового вратаря нет? Просто дали регулярную практику нашим парням, вот и получили результат.
+2
-4
-2
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