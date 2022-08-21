Тыжных о российских вратарях в НХЛ: «Заслуга Третьяка в том, что у нас появилась такая плеяда голкиперов»

Теги ФХР Семен Варламов Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Александр Тыжных Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Хоккей

Александр Тыжных поделился мыслями о российских вратарях в НХЛ.

– Согласны вы с тем, что российские вратари сейчас лучшие в НХЛ и в мире?

– Действительно, наши вратари производят фурор в НХЛ. Кроме Василевского, это Бобровский, Шестеркин, Варламов, Сорокин.

Думаю, в том, что у нас появилась такая плеяда вратарей, заслуга Владислава Третьяка. Он ввел правило, чтобы в команде всегда был российский голкипер. В нашем хоккее также начали появляться тренеры вратарей, и сейчас они работают в каждом клубе. Плюс есть летние сборы. Это все дало толчок.

Сейчас в России в каждом возрасте есть талантливые вратари, – сказал хоккейный агент и скаут.

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