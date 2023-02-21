Агент Овечкина подтвердил, что хоккеист вылетит в Вашингтон сегодня

Агент Александра Овечкина подтвердил, что форвард « » вылетит в столицу США 21 февраля.

«Да, он сегодня вылетает из Москвы в Вашингтон, чтобы присоединиться к команде. Будет ли Овечкин принимать участие в матче «Вашингтона» или ему дадут отдых? Не знаю», – сказал Глеб Чистяков.

Напомним, 14 февраля капитан «Вашингтона» покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин умер после продолжительной болезни.