Агент Овечкина подтвердил, что хоккеист вылетит в Вашингтон сегодня
Агент Александра Овечкина подтвердил, что форвард «Вашингтона» вылетит в столицу США 21 февраля.
«Да, он сегодня вылетает из Москвы в Вашингтон, чтобы присоединиться к команде. Будет ли Овечкин принимать участие в матче «Вашингтона» или ему дадут отдых? Не знаю», – сказал Глеб Чистяков.
Напомним, 14 февраля капитан «Вашингтона» покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин умер после продолжительной болезни.
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