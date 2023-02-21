Агент Овечкина подтвердил, что хоккеист вылетит в Вашингтон сегодня

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Глеб Чистяков Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Александра Овечкина подтвердил, что форвард «Вашингтона» вылетит в столицу США 21 февраля.

«Да, он сегодня вылетает из Москвы в Вашингтон, чтобы присоединиться к команде. Будет ли Овечкин принимать участие в матче «Вашингтона» или ему дадут отдых? Не знаю», – сказал Глеб Чистяков.

Напомним, 14 февраля капитан «Вашингтона» покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин умер после продолжительной болезни.

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4 комментария

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забил на оборону
Ответ ЭЮЯ
Так то в НХЛ. В России у всех агенты. Как только подписал свой первый большой контракт, сошёл с трапа самолёта и все - у тебя есть агент.
Оно и правильно. "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек"
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЭЮЯ
Ответ забил на оборону
Что за агент? Кто в курсе? В НХЛ он уже лет 17 без агента справляется.
Так то в НХЛ. В России у всех агенты. Как только подписал свой первый большой контракт, сошёл с трапа самолёта и все - у тебя есть агент.
+1
-1
0
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BuTaJIbKa
А зачем подтверждать? потом по прилёту. по приезу и т.д. Даже Байден на Украину более незаметно слетал...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
забил на оборону
Что за агент? Кто в курсе? В НХЛ он уже лет 17 без агента справляется.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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