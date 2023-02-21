Лыжница Грухвина: «Слежу за тем, как Овечкин бьет рекорды. Должен обойти Гретцки, думаю»

Лыжница Анна Грухвина надеется, что Александр Овечкин побьет рекорд .

37-летний капитан « » занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории с 812 шайбами. Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894).

– С твоих хоккейных времен прошло уже много лет. Что сейчас тебя связывает с ним помимо того, что ты занималась и иногда стоишь на коньках?

– У меня много знакомых играют в хоккей, я за ними слежу, болею. Двоюродный брат стал тренером, работает в Казани сейчас. Также у него сын пошел в хоккей.

Слежу сейчас за тем, как бьет рекорды. Думаю, он должен обойти Гретцки, – сказала чемпионка мира по лыжным гонкам.