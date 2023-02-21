Лыжница Грухвина: «Слежу за тем, как Овечкин бьет рекорды. Должен обойти Гретцки, думаю»
Лыжница Анна Грухвина надеется, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
37-летний капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 812 шайбами. Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894).
– С твоих хоккейных времен прошло уже много лет. Что сейчас тебя связывает с ним помимо того, что ты занималась и иногда стоишь на коньках?
– У меня много знакомых играют в хоккей, я за ними слежу, болею. Двоюродный брат стал тренером, работает в Казани сейчас. Также у него сын пошел в хоккей.
Слежу сейчас за тем, как Александр Овечкин бьет рекорды. Думаю, он должен обойти Гретцки, – сказала чемпионка мира по лыжным гонкам.
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