Лыжница Грухвина: «Слежу за тем, как Овечкин бьет рекорды. Должен обойти Гретцки, думаю»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Анна Грухвина Хоккей

Лыжница Анна Грухвина надеется, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

37-летний капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 812 шайбами. Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894). 

– С твоих хоккейных времен прошло уже много лет. Что сейчас тебя связывает с ним помимо того, что ты занималась и иногда стоишь на коньках?

– У меня много знакомых играют в хоккей, я за ними слежу, болею. Двоюродный брат стал тренером, работает в Казани сейчас. Также у него сын пошел в хоккей.

Слежу сейчас за тем, как Александр Овечкин бьет рекорды. Думаю, он должен обойти Гретцки, – сказала чемпионка мира по лыжным гонкам. 

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1 комментарий

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Юрий Р.
Я тоже за этим слежу.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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