Евгения Медведева о новых интервью: «Было бы с Овечкиным интересно пообщаться, наверное. С Майклом Джексоном, но это в другой жизни»

сказала, что хотела бы взять интервью у .

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в последнее время взяла несколько интервью у футболистов московского « ».

– Есть мнение, что спортсмены, в особенности футболисты, хоккеисты, – сложные собеседники…

– Это неправда на самом деле, это стереотип. Можно сколько угодно слушать о том, что со спортсменами сложно, но не знаю… С теми же футболистами ФК «Динамо»… Мы недавно записывали интервью с Димой Скопинцевым и еще одним игроком, пока не могу раскрывать имя – люди сидят, разговаривают, начитанные, с огромным словарным запасом, со своими шутками, со своей индивидуальностью.

Есть, конечно, исключения, когда людям трудно даются интервью. Но, мне кажется, любого человека на улице спроси, и ему будет трудно говорить на интервью, потому что, во-первых, он не готов, а во-вторых, может, душа не лежит к этому. Так что это стереотип, конечно.

– Есть ли люди, у которых вы мечтаете взять интервью?

– Да нет. Я у многих именитых спортсменов брала интервью. Тот же Семен Елистратов – на Олимпийских играх в Пекине. Хоккеист Илья Ковальчук. Те же самые ребята из «Динамо». Наверное, было бы с Александром Овечкиным интересно пообщаться. Но я не знаю, насколько ему это будет интересно (смеется).

– А если не из спорта? Допустим, вам говорят: «Назовите любого человека, и мы все организуем». Кого бы вы выбрали?

– Майкла Джексона. Но, к сожалению, это невозможно. Может, в другой жизни, – сказала фигуристка.