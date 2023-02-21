Разин о новом контракте с «Северсталью»: «Предложение есть. Сейчас эту тему не буду обсуждать. Сезон был сложный, пару раз чуть кондратий не хватил»

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Андрей Разин сообщил, что «Северсталь» предложила ему новый контракт. 

Клуб из Череповца обеспечил себе выход в плей-офф. Он занимает 7-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ с 71 очком в 65 матчах. 

– У вас контракт заканчивается?

– Да.

– Будете продлевать?

– Я не буду эту тему обсуждать. Предложение есть, скажем так. Сейчас нужно сосредоточиться на плей-офф. Сезон был очень сложный, пару раз чуть кондратий не хватил. Были моменты, в которых можно было опустить руки и не биться.

Мы бились, боролись, вышли на уровень, который показывали в прошлые сезона. Конечно, от нас ждали прогресса, но если посмотреть на вещи реально, а у нас самый молодой состав, мы вышли из ситуации с достоинством, – сказал главный тренер «Северстали». 

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