Разин о новом контракте с «Северсталью»: «Предложение есть. Сейчас эту тему не буду обсуждать. Сезон был сложный, пару раз чуть кондратий не хватил»
Андрей Разин сообщил, что «Северсталь» предложила ему новый контракт.
Клуб из Череповца обеспечил себе выход в плей-офф. Он занимает 7-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ с 71 очком в 65 матчах.
– У вас контракт заканчивается?
– Да.
– Будете продлевать?
– Я не буду эту тему обсуждать. Предложение есть, скажем так. Сейчас нужно сосредоточиться на плей-офф. Сезон был очень сложный, пару раз чуть кондратий не хватил. Были моменты, в которых можно было опустить руки и не биться.
Мы бились, боролись, вышли на уровень, который показывали в прошлые сезона. Конечно, от нас ждали прогресса, но если посмотреть на вещи реально, а у нас самый молодой состав, мы вышли из ситуации с достоинством, – сказал главный тренер «Северстали».
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