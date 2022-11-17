Андрей Разин: «Судья Сидоренко меня удалил, а недавно ему шайба в голову прилетела. У тех, кто со мной дружит, все получается, а у тех, кто ругается, наоборот»

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Андрей Разин после матча со «Спартаком» (2:4) рассказал о дружбе с Игорем Гришиным.

«Мы давно дружим с Игорем Гришиным, поэтому я уверен, что у него все будет хорошо. У тех, кто со мной дружит, все получается. А те, кто со мной ругается, у тех все наоборот.

Вот Геннадий Величкин, когда со мной дружил, брал кубки, руководя «Магниткой». Потом между нами кошка пробежала… И где сейчас Геннадий Иванович, я не знаю. А все потому, что он на всех углах кричал, какой я нехороший человек.

Еще есть такой судья Максим Сидоренко. Вот он меня удалил, не буду говорить, правильно или нет. А недавно ему шайба в голову прилетела, хочется ему здоровья пожелать. Так что не советую никому меня удалять.

Или вот еще про дружбу. С президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем мы в прошлом году подружились, обменялись игроками, очень тепло общались. Помните, кто весной чемпионом стал? В этом сезоне мы уже со СКА сделали хороший обмен, тоже подружились. Так что не удивляйтесь в конце сезона, когда победитель в Кубке Гагарина определится», – сказал главный тренер «Северстали».

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