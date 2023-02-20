Разин о матче с «Витязем»: «Все произошло в дружественной атмосфере, команды выполнили задачи на сезон. Хоккей был не от ножа, а немного академичный»

Теги Северсталь Витязь КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин высказался о матче с «Витязем» (3:2).

«Встречались две команды, которые выполнили задачи на сезон. Поэтому хоккей, скажем так, был не от ножа, а немного академичный. Все равно в подсознании сидит, чтобы обойтись ребятам без травм, конечно.

Мало, наверное, было силовых приемов, мало борьбы. Выигрывать всегда приятно, хотя для повышения места это нам ничего не дает.

Всем понятно, что «Витязь» сохранит шестое место, и нам на седьмом уже никто не угрожает. Все произошло в дружественной атмосфере», – рассказал главный тренер «Северстали». 

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