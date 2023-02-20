«Мужской коллектив способен вылезти из задницы, и мы вылезли». Разин о сезоне «Северстали»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о выступлениях команды.
– Довольны ли вы сезоном?
– Сезон очень сложный. Задачу выполнили. Я говорил, что мужской коллектив способен вылезти из задницы, и мы вылезли.
Последние результаты показывают, что мы очень хорошая команда.
Пришлось непросто, потому что ушли четыре человека из первых двух пятерок – Няттинен, Стенквист, Кодола и Хохлов. По большому счету мы их не заменили, на эти места пришли молодые ребята. Им нужно было время, чтобы адаптироваться, к концу сезона это получилось. Абросимов, Гераськин, Денисов вышли на новый уровень.
– Вы же сами выгнали Кодолу.
– Я его не выгонял. Нам нужен был Петунин, и единственный вариант обмена, на который пошло «Динамо», – это Кодола. Так бы я его оставил, конечно.
– А Хохлов?
– Мы предлагали ему контракт, но даже «Нефтехимик» дал ему такие деньги, которые мы бы не смогли дать, – заявил Разин.
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