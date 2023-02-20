«Мужской коллектив способен вылезти из задницы, и мы вылезли». Разин о сезоне «Северстали»

Главный тренер « » высказался о выступлениях команды.

– Довольны ли вы сезоном?

– Сезон очень сложный. Задачу выполнили. Я говорил, что мужской коллектив способен вылезти из задницы, и мы вылезли.

Последние результаты показывают, что мы очень хорошая команда.

Пришлось непросто, потому что ушли четыре человека из первых двух пятерок – , , Кодола и Хохлов. По большому счету мы их не заменили, на эти места пришли молодые ребята. Им нужно было время, чтобы адаптироваться, к концу сезона это получилось. Абросимов, Гераськин, Денисов вышли на новый уровень.

– Вы же сами выгнали Кодолу.

– Я его не выгонял. Нам нужен был Петунин, и единственный вариант обмена, на который пошло «Динамо», – это Кодола. Так бы я его оставил, конечно.

– А ?

– Мы предлагали ему контракт, но даже «Нефтехимик» дал ему такие деньги, которые мы бы не смогли дать, – заявил Разин.