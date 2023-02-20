КХЛ. «Авангард» примет «Барыс», «Витязь» сыграет с «Северсталью», ЦСКА – с «Торпедо», «Спартак» против «Металлурга»

Теги Авангард Металлург Мг ЦСКА Северсталь Нефтехимик Витязь Спартак Торпедо результаты КХЛ Барыс Сочи Sports.ru - Казахстан Хоккей

«Авангард» примет «Барыс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Витязь» сыграет с «Северсталью», ЦСКА – с «Торпедо», «Спартак» будет противостоять «Металлургу». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Барыс
Дата проведения
20 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Северсталь
Дата проведения
20 февраля, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Сочи
Дата проведения
20 февраля, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Торпедо
Дата проведения
20 февраля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Металлург Мг
Дата проведения
20 февраля, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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12 комментариев

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SVIASHENNIK
За Авангард сегодня будут болеть в славном городе Кемер (Турция). Поболеем от души.
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Gord.55
Авангарду победы 🦅🦅🦅
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-1
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Руслан Х
Победы Нефтехимику!✊🏻
0
0
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Александр Невский
Авангард только победа и на второе место подымайтесь. Барыс уже сливает чемпионат не играет вообще , Барыс нужно убирать из КХЛ, не нужна эта команда в России .
0
-2
-2
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Verhovn
Ответ Игорь Климов
Омский Авангард удачи и победы!
Давай Омск! Не подкачай.
+2
-1
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Данила
Авангард,только победа !
+2
-1
+1
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МИНИВА Жалюзи и рулонные шторы
Нефтехимик Нижнекамск нужно побеждать, идём в плей-офф 🥳🥳
+2
0
+2
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Dottore
За Барыс!
0
0
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Rodgeras
За Авангард!
Барыс не мотивирован, но очень опасен.
+3
-2
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Игорь Климов
Омский Авангард удачи и победы!
+3
-1
+2
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ser7777
Торпедо удачи и без травм!
+6
-2
+4
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Dundee
Торпедо 👊🔥
+8
-2
+6
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