КХЛ. «Авангард» примет «Барыс», «Витязь» сыграет с «Северсталью», ЦСКА – с «Торпедо», «Спартак» против «Металлурга»
«Авангард» примет «Барыс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Витязь» сыграет с «Северсталью», ЦСКА – с «Торпедо», «Спартак» будет противостоять «Металлургу».
- Дата проведения
- 20 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 20 февраля, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 20 февраля, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 20 февраля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 20 февраля, 19.30, «ДС Мегаспорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Барыс не мотивирован, но очень опасен.