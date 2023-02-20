« » примет « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

« » сыграет с «Северсталью», – с «Торпедо», « » будет противостоять «Металлургу».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ