Ларионов о 3:8 с ЦСКА: «Счет пугающий, но ничего страшного нет. Можете критиковать меня – критиковать команду нет смысла»

Теги ЦСКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Николай Коваленко Чемпионат.com Хоккей

Игорь Ларионов высказался о крупном поражении от ЦСКА (3:8).

«Коля Коваленко прекрасен в атаке, но несколько матчей страдает дисциплина? Вы знаете, для нас это 65-я встреча сезона, поэтому говорить о дисциплине в конце года не совсем корректно. Мы понимаем, что какие-то удаления берутся не от того, что у игроков нет дисциплины, а из-за накопившейся усталости. И требовать от них больше, чем мы требуем, для нас было бы не совсем честно.

Давайте наберемся терпения и дадим игрокам возможность спокойно обойтись безо всякой критики. Вы можете критиковать меня, но критиковать команду нет смысла, потому что они делают все возможное, чтобы радовать болельщиков своей игрой.

А сегодняшний матч… Счет, конечно, пугающий. Но в этом ничего страшного нет. Важно, как команда среагирует на сегодняшнее поражение. Завтра будет новый день, в среду новая встреча, поэтому будем готовиться и подтягивать те элементы игры, которые у нас сейчас хромают. Но делать выводы по одному поражению – это абсолютно не в наших правилах», – подчеркнул главный тренер «Торпедо».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис-Бритва
Ответ Алексей Белов
Тампа перед второй чашкой последние три матча регулярки проиграла 2:5, 1:5 и 0:4. Ни на что не намекаю, но эти 3:8 сейчас вообще ничего не значат.
Повеселил
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мерседес-Бендзь
Сдают позиции чтобы не попасть на Северсталь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitaly T
В любом случае, это лучше , чем смотреть ЦСКА-Локомотив 0-0, 1-0, или 1-1)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Белов
Тампа перед второй чашкой последние три матча регулярки проиграла 2:5, 1:5 и 0:4. Ни на что не намекаю, но эти 3:8 сейчас вообще ничего не значат.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
цэсемьэр
Игорь, может сольёте концовочку? вам все равно дальше первого раунда не светит, а так хоть у Динамо шанс появится😁
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саня52
Браво ПРОФЕССОР! Забыть как сон,сделать выводы и дальше двигаться вперёд! Победы ещё будут. На мой взгляд не хватало опытных ветеранчиков сегодня и слишком часто незрячие передачи подводят команду. Всем здоровья!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий