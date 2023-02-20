Ларионов о 3:8 с ЦСКА: «Счет пугающий, но ничего страшного нет. Можете критиковать меня – критиковать команду нет смысла»

высказался о крупном поражении от (3:8).

«Коля Коваленко прекрасен в атаке, но несколько матчей страдает дисциплина? Вы знаете, для нас это 65-я встреча сезона, поэтому говорить о дисциплине в конце года не совсем корректно. Мы понимаем, что какие-то удаления берутся не от того, что у игроков нет дисциплины, а из-за накопившейся усталости. И требовать от них больше, чем мы требуем, для нас было бы не совсем честно.

Давайте наберемся терпения и дадим игрокам возможность спокойно обойтись безо всякой критики. Вы можете критиковать меня, но критиковать команду нет смысла, потому что они делают все возможное, чтобы радовать болельщиков своей игрой.

А сегодняшний матч… Счет, конечно, пугающий. Но в этом ничего страшного нет. Важно, как команда среагирует на сегодняшнее поражение. Завтра будет новый день, в среду новая встреча, поэтому будем готовиться и подтягивать те элементы игры, которые у нас сейчас хромают. Но делать выводы по одному поражению – это абсолютно не в наших правилах», – подчеркнул главный тренер « ».