Кравец о стиле «Торпедо»: «Бегает, открывается, непонятно что творит»

Главный тренер « » дал характеристику игре «Торпедо».

– Будет ли «Авангард» учитывать игровые стили следующих соперников – « » и « »?

– Конечно, в первую очередь важно, как мы играем. «Локомотив» четко играет в обороне. «Торпедо» бегает, открывается, непонятно что творит – там как получится. Ну, получается у них.

Первоначально мы будем готовиться к «Локомотиву». У нас с ними была неплохая игра в Ярославле, мы долго лидировали, к сожалению, проиграли.

Конечно, я думаю, что у всех есть желание заработать свои два очка дома, – сказал Кравец.

С «Локомотивом» «Авангард» сыграет 22 февраля, с «Торпедо» – 24-го.