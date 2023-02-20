Кравец о стиле «Торпедо»: «Бегает, открывается, непонятно что творит»

Теги Авангард Локомотив Торпедо КХЛ Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал характеристику игре «Торпедо».

– Будет ли «Авангард» учитывать игровые стили следующих соперников – «Локомотива» и «Торпедо»?

– Конечно, в первую очередь важно, как мы играем. «Локомотив» четко играет в обороне. «Торпедо» бегает, открывается, непонятно что творит – там как получится. Ну, получается у них.

Первоначально мы будем готовиться к «Локомотиву». У нас с ними была неплохая игра в Ярославле, мы долго лидировали, к сожалению, проиграли.

Конечно, я думаю, что у всех есть желание заработать свои два очка дома, – сказал Кравец.

С «Локомотивом» «Авангард» сыграет 22 февраля, с «Торпедо» – 24-го.

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2 комментария

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Ыжык
Отличный анализ игры соперника.
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selachii
сказать бы про то, во что Ава играет, но лучше промолчать...)))
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