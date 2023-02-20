Штюцле стал 1-й звездой недели НХЛ, Маккиннон – 2-й, Ларкин – 3-й

объявила фамилии трех звезд очередной недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему «Оттавы» , набравшему 10 (4+6) очков за четыре матча – против «Калгари» (4:3 ОТ), «Айлендерс» (3:2 Б), «Чикаго» (3:4 ОТ) и «Сент-Луиса» (7:2). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вторую позицию занял форвард « » , у которого 9 (3+6) очков в четырех встречах – с «Тампой» (3:4 Б), «Миннесотой» (3:2), «Сент-Луисом» (4:1) и «Эдмонтоном» (6:5 ОТ). Его показатели можно изучить тут.

Третьей звездой недели стал нападающий « » Дилан Ларкин. 26-летний американец забросил 4 шайбы и сделал 4 ассиста в течение четырех матчей: против «Ванкувера» (6:1), «Эдмонтона» (5:4 Б), «Калгари» (5:2) и «Сиэтла» (2:4). Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.