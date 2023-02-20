Штюцле стал 1-й звездой недели НХЛ, Маккиннон – 2-й, Ларкин – 3-й

Теги рейтинги Оттава Детройт Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон Дилан Ларкин Тим Штюцле Хоккей

НХЛ объявила фамилии трех звезд очередной недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему «Оттавы» Тиму Штюцле, набравшему 10 (4+6) очков за четыре матча – против «Калгари» (4:3 ОТ), «Айлендерс» (3:2 Б), «Чикаго» (3:4 ОТ) и «Сент-Луиса» (7:2). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вторую позицию занял форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, у которого 9 (3+6) очков в четырех встречах – с «Тампой» (3:4 Б), «Миннесотой» (3:2), «Сент-Луисом» (4:1) и «Эдмонтоном» (6:5 ОТ). Его показатели можно изучить тут.

Третьей звездой недели стал нападающий «Детройта» Дилан Ларкин. 26-летний американец забросил 4 шайбы и сделал 4 ассиста в течение четырех матчей: против «Ванкувера» (6:1), «Эдмонтона» (5:4 Б), «Калгари» (5:2) и «Сиэтла» (2:4). Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.

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