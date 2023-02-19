НХЛ. «Миннесота» примет «Нэшвилл», «Колорадо» сыграет с «Эдмонтоном», «Чикаго» – с «Торонто», «Нью-Джерси» против «Виннипега»
«Миннесота» примет «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Колорадо» сыграет с «Эдмонтоном», «Чикаго» – с «Торонто», «Нью-Джерси» будет противостоять «Виннипегу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 февраля, 22.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 19 февраля, 22.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 19 февраля, 23.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 20 февраля, 02.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 20 февраля, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 20 февраля, 04.30, «ASU Multi-Purpose Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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