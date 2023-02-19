НХЛ. «Миннесота» примет «Нэшвилл», «Колорадо» сыграет с «Эдмонтоном», «Чикаго» – с «Торонто», «Нью-Джерси» против «Виннипега»

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«Миннесота» примет «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Колорадо» сыграет с «Эдмонтоном», «Чикаго» – с «Торонто», «Нью-Джерси» будет противостоять «Виннипегу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Миннесота – Нэшвилл
Дата проведения
19 февраля, 22.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Сент-Луис
Дата проведения
19 февраля, 22.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Эдмонтон
Дата проведения
19 февраля, 23.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Торонто
Дата проведения
20 февраля, 02.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Виннипег
Дата проведения
20 февраля, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Коламбус
Дата проведения
20 февраля, 04.30, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Alex Rastrelli
Пусть Вэл и Клим забьют, а коннорейный покурит.
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oberkorn
Колорадо вроде подлечилось. Вот и посмотрим сегодня на эдмонтон. Закрыть макжака, и приехали
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Ivan Sergeev
Сегодня в Колорадо прольется нефть.
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