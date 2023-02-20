НХЛ. «Рейнджерс» примут «Виннипег», «Питтсбург» против «Айлендерс», «Бостон» сыграет с «Оттавой», «Флорида» – с «Анахаймом»

Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Оттава Бостон Флорида Калгари Анахайм Сан-Хосе НХЛ Виннипег Сиэтл Хоккей

«Рейнджерс» примут «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Бостон» сыграет с «Оттавой», «Флорида» – с «Анахаймом», «Питтсбург» будет противостоять «Айлендерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Оттава
Дата проведения
20 февраля, 21.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Анахайм
Дата проведения
20 февраля, 21.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Сиэтл
Дата проведения
21 февраля, 00.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Филадельфия
Дата проведения
21 февраля, 00.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Виннипег
Дата проведения
21 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Айлендерс
Дата проведения
21 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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12 комментариев

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hhlg
Антошка, а когда человек сам с собой разговаривает это как называется в психологии? ;)
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Суворов Антон
Вашингтонские сегодня не играют..

Но в комментариях активны..

Холодно им наверно на галерке..)

Мы же в зоне комфорта прибываем, сегодня Питтсбург подвинем и переместимся на 7 место!

Айлендерс!
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Суворов Антон
Ответ Фанат Ференцвароша
Там Байден в Киев приехал, хотя ожидали его увидеть максимум в Польше на границе с Украиной. Очень смелый и исторический шаг! Будешь за него голосовать?
Я политикой не интересуюсь.. Все они (политики) представляют интересы небольшой элитной части населения.. Что в США, что в Европе, что в России..

А чтобы за кого-то голосовать - нужно верить.. А я политикам не верю..
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Фанат Ференцвароша
Ответ hhlg
Комментарий удален модератором
Событие более значимое, чем 23 февраля. Слава президенту Байдену! Боже, храни Америку!
+1
-2
-1
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Суворов Антон
Мы просто победим! (We just gonna win!)

Айлендерс!
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-1
-1
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Фанат Ференцвароша
Ответ Суворов Антон
Саня, ты же не служил.. Ты чего волнуешься? А я 1год Родину защищал! Сам пошел, хотя мог и откосить.. Связи то имеются.. Но мне уважаемые люди сказали четко - отслужишь, в дальнейшем плюс будет для построения карьеры! У меня и грамоты есть! Но 23-его ни грамма! Только ЗОЖ и режим!
Там Байден в Киев приехал, хотя ожидали его увидеть максимум в Польше на границе с Украиной. Очень смелый и исторический шаг! Будешь за него голосовать?
+1
-1
0
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Эдуард Элверс
Рейнджеры сегодня скорее всего проиграют, было долгое турне у них и сразу по приезду игра без передышки.
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
Че там 23 февраля готовятся отмечать?))че за ранние матчи?)
Саня, ты же не служил..

Ты чего волнуешься?

А я 1год Родину защищал! Сам пошел, хотя мог и откосить.. Связи то имеются..

Но мне уважаемые люди сказали четко - отслужишь, в дальнейшем плюс будет для построения карьеры!

У меня и грамоты есть!

Но 23-его ни грамма!

Только ЗОЖ и режим!
0
-2
-2
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Фанат Ференцвароша
Lets go Islanders! Верим в победу над конкурентом за место в ПО!
+1
-1
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Суворов Антон
Сегодня Пингвины.. Пару дней назад они достойно сопротивлялись.. Но нет у них того, что есть у Айлендерс - схем тренера Ламберта! Поэтому из раза в раз они нам проигрывают!

Верю в Бо, вратаря, защиту и схемы тренера Ламберта!

Айлендерс!
+1
-3
-2
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
Че там 23 февраля готовятся отмечать?))че за ранние матчи?)
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hhlg
Жаба с гадюкой vol.2. Антошка, покажи лапки! ;)
0
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e1ther - e1ther
Че там 23 февраля готовятся отмечать?))че за ранние матчи?)
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