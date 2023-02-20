НХЛ. «Рейнджерс» примут «Виннипег», «Питтсбург» против «Айлендерс», «Бостон» сыграет с «Оттавой», «Флорида» – с «Анахаймом»

« » примут « » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с «Оттавой», « » – с «Анахаймом», « » будет противостоять «Айлендерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

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