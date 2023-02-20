НХЛ. «Рейнджерс» примут «Виннипег», «Питтсбург» против «Айлендерс», «Бостон» сыграет с «Оттавой», «Флорида» – с «Анахаймом»
«Рейнджерс» примут «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Бостон» сыграет с «Оттавой», «Флорида» – с «Анахаймом», «Питтсбург» будет противостоять «Айлендерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 февраля, 21.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 20 февраля, 21.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 21 февраля, 00.00, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 21 февраля, 00.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 21 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 21 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Но в комментариях активны..
Холодно им наверно на галерке..)
Мы же в зоне комфорта прибываем, сегодня Питтсбург подвинем и переместимся на 7 место!
Айлендерс!
А чтобы за кого-то голосовать - нужно верить.. А я политикам не верю..
Айлендерс!
Ты чего волнуешься?
А я 1год Родину защищал! Сам пошел, хотя мог и откосить.. Связи то имеются..
Но мне уважаемые люди сказали четко - отслужишь, в дальнейшем плюс будет для построения карьеры!
У меня и грамоты есть!
Но 23-его ни грамма!
Только ЗОЖ и режим!
Верю в Бо, вратаря, защиту и схемы тренера Ламберта!
Айлендерс!