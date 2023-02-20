Никишин стал 1-м защитником СКА с 52 очками за сезон. Прежний рекорд (51) был у Дэллмана

Теги СКА Трактор Кевин Дэллман КХЛ рекорды Александр Никишин Хоккей

Защитник Александр Никишин установил рекорд СКА по набранным за сезон очкам.

В матче с «Трактором» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ 21-летний хоккеист отметился результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне у него 52 (11+41) очка за 63 матча – Никишин стал первым защитником СКА, добравшимся до этой отметки. Ранее рекорд принадлежал Кевину Дэллману, который набрал 38 (15+23) очков в 52 играх регулярного чемпионата и 13 (4+9) – в 15 матчах плей-офф.

Только эти двое защитников набирали за игровой год в составе СКА 50 и более очков. Примечательно, что таким достижением они отметились в дебютных сезонах.

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10 комментариев

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genowayy
Ответ Marienburg
Поздравляем. За Спартак начал чахнуть, в (и благодаря) системе СКА талант заиграл новыми красками. В НХЛ уедет готовым не хуже Капризова в силу правильного вектора в клубной карьере
Спасибо за комментарий, Роман Борисыч
0
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5kywn5cddd
Ответ 4ndzhkv
В Каролину пора
Никишин , кстати, может перейти в Сан-Хосе, как часть компенсации за Майера! Есть такая инфа)
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5kywn5cddd
Ответ cr8psnrqyk
Он ими задрафтован?
Да
0
0
0
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cr8psnrqyk
Ответ 4ndzhkv
В Каролину пора
Он ими задрафтован?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
Поздравляем. За Спартак начал чахнуть, в (и благодаря) системе СКА талант заиграл новыми красками. В НХЛ уедет готовым не хуже Капризова в силу правильного вектора в клубной карьере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sed3009
Рекорд у Криса Ли в 16/17. 65 (14+51) за Магнитогорск
0
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Ruscello
Топ-защитник
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0
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Brazil Barys
Кевин всё равно КРУТ !
+1
0
+1
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4ndzhkv
В Каролину пора
+2
-2
0
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Дмитрий9779
Круто!
0
0
0
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