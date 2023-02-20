Никишин стал 1-м защитником СКА с 52 очками за сезон. Прежний рекорд (51) был у Дэллмана

Защитник Александр Никишин установил рекорд СКА по набранным за сезон очкам.

В матче с « » (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ 21-летний хоккеист отметился результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне у него 52 (11+41) очка за 63 матча – Никишин стал первым защитником , добравшимся до этой отметки. Ранее рекорд принадлежал , который набрал 38 (15+23) очков в 52 играх регулярного чемпионата и 13 (4+9) – в 15 матчах плей-офф.

Только эти двое защитников набирали за игровой год в составе СКА 50 и более очков. Примечательно, что таким достижением они отметились в дебютных сезонах.